Schwerer Unfall mit Frau und Kind: Auto überschlägt sich

Von: Felix Busjaeger

Die Leuchtschrift „Unfall“ auf dem Dach eines Polizeiwagens. Bei einem Unfall in Niedersachsen sind zwei Personen verletzt worden. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Mutter und Tochter sind bei einem Unfall bei Menslage verletzt worden. Die Ursache ist noch unklar. Nässe auf der Fahrbahn kann nicht ausgeschlossen werden.

Menslage – Bei einem Unfall in der Nähe von Menslage im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen sind eine Autofahrerin und ihre Tochter verletzt worden. Wie aus Angaben der Polizei hervorgeht, ist die Frau am Dienstagabend, 17. Januar 2022, mit ihrem Fahrzeug auf einer Landstraße von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überschlug sich der Wagen und landete schließlich in einem Graben. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Aus den Informationen der Einsatzkräfte geht hervor, dass sich Mutter und Tochter eigenständig aus dem Fahrzeug befreien konnten. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden sie dennoch in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht. Was den Unfall am Dienstagabend verursachte, war zunächst unklar. Seitens der Polizei hieß es, es sei nicht auszuschließen, dass Nässe auf der Fahrbahn eine Rolle gespielt habe.

