Schwerer Unfall in Ritterhude: Auto überschlägt sich mehrfach

Von: Yannick Hanke

Auf der B74 in Ritterhude kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Ein Pkw überschlug sich dabei mehrfach, die Fahrerin wurde schwer verletzt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Auf der B74 in Ritterhude ereignet sichein schwerer Verkehrsunfall. Ein Auto überschlägt sich mehrfach. Bei dem Unfall wird eine Frau schwer verletzt.

Ritterhude – Bei einer Kollision zweier Autos auf der Bundesstraße B74 in Ritterhude (Landkreis Osterholz) wurde eine 37 Jahre alte Frau schwer verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich bereits am Freitag, 4. November 2022, gegen 14:10 Uhr. Im Kreuzungsbereich zur Straße Heerweger Moor kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw.

Kollision auf B74 in Ritterhude: Auto überschlägt sich mehrfach – Fahrerin schwer verletzt

Wie die Polizei am Samstag, 5. November 2022, berichtete, bog der 57-jährige Fahrer eines Kia von der Straße Heerweger Moor nach links auf die B74 ab. Zeitgleich befuhr die 37-jährige Fahrerin eines Hyundai die B74 in Richtung Bremen. Durch den Aufprall überschlug sich das Auto der Frau mehrfach, sodass die Fahrerin schwer verletzt wurde.

Der Schaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro. Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizeistation Ritterhude unter der Telefonnummer 04792 811740 oder bei der Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791 3070 zu melden.

