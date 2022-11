Wohnung nicht mehr bewohnbar

Bei einem Wohnungsbrand in Oldenburg ist am Sonntagmorgen, 13. November 2022, ein Mensch verletzt worden. Das Feuer war in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Oldenburg – In Oldenburg ereignete sich am Sonntagmorgen, 13. November 2022, ein Brand in der Oberwohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Wohnung brannte völlig aus, ein 15-Jähriger wurde leicht verletzt. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 8:27 Uhr über den Brand in der Straße Babenend informiert, bei ihrem Eintreffen verließen die Bewohner bereits das Gebäude.

Brand in Oldenburg: Kleine Familie flüchtet vor Flammen in ihrer Wohnung – 15-jähriger Sohn leicht verletzt

Durch ihr schnelles Handeln konnte die Feuerwehr ein weiteres Übergreifen des Feuers aber verhindern und schlussendlich auch den Wohnungsbrand löschen. Wie Nord-West-Media TV berichtet, breiteten sich die Flammen zwischenzeitlich aber auch auf ein Flachdach aus, wodurch sich die Löscharbeiten bis in die Mittagsstunden hinzogen. Noch unklar sei, wie es zudem Brand kommen konnte. Auch zur Höhe des Schadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Fakt ist jedoch, dass die betroffene Wohnung nicht mehr bewohnbar ist.

Dies betrifft eine 52-jährige Mutter und ihre beiden Kinder im Alter von 15 und zwölf Jahren. Die kleine Familie konnte den Flammen entkommen, der 15-jährige Sohn sei laut der Polizei durch eine Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden. Alle drei wurden in ein Krankenhaus in der kreisfreien Stadt in Niedersachsen eingeliefert.