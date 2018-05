Gesamtschulen in Hannover und Bremen erhalten Schulpreise

Berlin - Niedersachsens Kultusminister gratulierte persönlich: Die IGS Hannover-List kann sich über eine mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung freuen. Auch in Bremen durften Schüler feiern.

Die Gesamtschule Bremen Ost und die IGS Hannover-List haben jeweils mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnungen beim Deutschen Schulpreis gewonnen. Der mit 100.000 Euro dotierte Hauptpreis ging am Montag in Berlin an das Evangelische Schulzentrum Martinschule in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Die Robert Bosch Stiftung vergibt den Deutschen Schulpreis seit 2006 gemeinsam mit der Heidehof Stiftung. Er gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen dieser Art in Deutschland. Die Jury bewertet sechs Bereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution.

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne gratulierte dem Team der IGS persönlich. „Das ist ein toller Erfolg für eine hoch innovative Gesamtschule. Hinter dieser ganz besonderen Auszeichnung steckt viel Arbeit, ein sehr engagiertes Team und der Wille zur kontinuierlichen Weiterentwicklung", sagte der SPD-Politiker. Die IGS Hannover-List wurde im Jahr 1992 gegründet. Die vierzügige Gesamtschule umfasst die Schuljahrgänge 5 bis 10 und führt mit zwei anderen IGS eine gemeinsame gymnasiale Oberstufe. Die ausgezeichnete Schule habe eine besondere Feedback-Kultur entwickelt, betonte Tonne.

Gesamtschule Bremen Ost ebenfalls ausgezeichnet

An der ebenfalls ausgezeichneten Gesamtschule Bremen Ost seien Demokratie und Partizipation besonders wichtig, heißt es in ihrer Vorstellung beim Schulpreis. Zu den Partnern der Schule zählen unter anderem die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, der Verein Werder Bremen, die Kunsthalle Bremen, das Gerhard-Marcks-Haus Bremen sowie der Deutsche Kinderschutzbund.

Insgesamt erhielten fünf Schulen die mit 25.000 Euro dotierten Anerkennungspreise. Der Hauptpreis war im vergangenen Jahr nach Niedersachsen gegangen, nämlich an die Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln. Im Jahr 2016 war die Grundschule auf dem Süsteresch aus Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) als Hauptpreisträgerin ausgezeichnet worden.

