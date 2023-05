Schulbus überfährt Kind – Hubschrauber im Einsatz

Von: Sebastian Peters

Der Arm des Schuljungen wurde von dem schweren Schulbus überfahren und eingeklemmt. (Symbolfoto) © onw-images/Imago

Ein sechsjähriger Junge wurde in Buchholz (Landkreis Harburg) von einem abbiegenden Schulbus erfasst. Sein Arm wurde von dem tonnenschweren Gefährt überfahren.

Buchholz – Ein tragischer Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag, 10. Mai 2023, im Landkreis Harburg, als ein sechsjähriger Junge mit seinem Fahrrad von einem Schulbus erfasst und schwer verletzt wurde. Der Unfall geschah an einem Schulzentrum in Buchholz, wo der Junge den abbiegenden Bus offenbar übersehen hatte.

Schwerer Schulbus-Unfall in Buchholz: Sechsjähriger Radfahrer schwer verletzt

Laut Angaben eines Polizeisprechers wurde der linke Arm des Kindes unter dem rechten Vorderreifen des Busses eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten an und befreiten den eingeklemmten Arm mit der Hilfe eines Hebekissens.

Nach der erfolgreichen Rettungsaktion wurde der Sechsjährige umgehend ins Krankenhaus gebracht, um den schwer verletzten Jungen medizinisch zu versorgen.

Wie genau es zum Unfall kommen konnte, wird noch von der Polizei ermittelt. Am Mittwochabend hat die Polizei für Augenzeugen und Betroffene eine Notfallseelsorge in einem Krankenhaus bereitgestellt.