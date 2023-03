Schuhhändler Reno ist pleite: Auch Filialen in Bremen und Niedersachsen betroffen

Von: Marcel Prigge

Der Schuhhandelskette Reno hat Insolvenz angemeldet. © Rüdiger Wölk/Imago

Der Schuhhandelskette Reno ist insolvent. Am Dienstag ist ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet worden. Auch die Filiale in Bremen ist betroffen.

Bremen/Hannover – Die Krisen der vergangenen Monate hat der Wirtschaft und den Einzelhänldern schwer zugesetzt. Immer wieder ist von Insolvenzverfahren berichtet worden und selbst vor Traditionsunternehmen macht die Schließungs-Welle nicht halt. Zuletzt hatte es Galeria Karstadt Kaufhof erwischt, jetzt ist der zweitgrößte Schuhfilialist Deutschlands dran: Reno ist pleite.

Schuhhändler Reno insolvent: Zwölf Filialen in Niedersachsen, eine in Bremen betroffen

Wie die Wirtschaftswoche in ihrer Online-Ausgabe berichtet, habe das Amtsgericht Hameln am Dienstag, 28. März 2023, ein vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet. Die Onlineshops waren bereits am Mittwochvormittag nicht mehr zu erreichen. Zur Begründung für die Entwicklung verweisen einige Branchenexperten auf die Nachwirkungen der Pandemie sowie den Online-Handel. Außerdem drücke die hohe Inflation inzwischen auf die Konsumlust vieler Verbraucher.

Reno-Pleite: Diese Filialen gibt es derzeit noch in Niedersachsen und Bremen

Reno ist neben Deichmann der zweitgrößte Schuhfilialist in Deutschland und betreibt insgesamt rund 300 Filialen in Europa. Auch in Niedersachsen ist das Unternehmen, das seinen Sitz in Osnabrück hat, mit zwölf Filialen vertreten – laut dem Filialfinder von Reno besonders in und um Hannover. Aber auch in Cuxhaven, sowie Soltau gibt es eine Filiale. Eine Filiale gibt es derzeit noch in Bremen. Sie befindet sich im Weserpark im Bremer Ost.

Folgende Reno-Filialen in Niedersachsen gibt es noch:

RENO Bremen, Hans-Bredow-Straße 19, 28307 Bremen

RENO Cuxhaven, Konrad-Adenauer-Allee 2, 27472 Cuxhaven

RENO Soltau, Am Alten Stadtgraben 5, 29614 Soltau

RENO Osnabrück, Hannoversche Straße 88, 49084 Osnabrück

RENO Osnabrück, Große Straße 53, 49074 Osnabrück

RENO Springe, Osttangente 4, 31832 Springe

RENO Laatzen, Robert-Koch-Straße 1, 30880 Laatzen

RENO Ronnenberg, Chemnitzer Straße 2, 30952 Ronnenberg

RENO Hannover, Georgstraße 21, 30159 Hannover

RENO Langenhagen, Marktplatz 7, 30853 Langenhagen

RENO Isernhagen, Opelstraße 3-5, 30916 Isernhagen

RENO Braunschweig, Friedrich-Wilhelm-Straße 50-51, 38100 Braunschweig

RENO Wolfsburg, Porschestraße 1, 38440 Wolfsburg

Schuhhändler Reno in der Vergangenheit mit Problemen: Kette im September 2022 verkauft

Wie es mit den Filialen weitergeht, ist bislang unklar. Zuletzt hatten das Management und die Gesellschafter der Osnabrücker HR Groupbeschlossen, die Schuhhandelskette Reno samt Onlineshop und Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu verkaufen und sich fortan auf das Systemgeschäft sowie die Logistiksparte zu konzentrieren, berichtete die Wirtschaftswoche im September 2022. So sollte sich auf die „Kernstärken“ des Unternehmens konzentriert werden. Die Käufer waren die Einzelhandelsgruppe cm.sports und deren Kooperationspartner GA Europe.