Schockierendes Video zeigt rassistische Attacke in Bremer Straßenbahn

Von: Fabian Raddatz

In einer Bremer Straßenbahn ist es zu einer rassistischen Attacke gekommen. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Ein kürzlich hochgeladenes Video zeigt einen rassistischen Angriff auf einen Schwarzen Menschen. Die Polizei hat den Vorfall mittlerweile bestätigt.

Bremen – Warnhinweis: rassistische Inhalte

Auf Instagram ist ein Video aufgetaucht, das einen rassistischen Übergriff in einer Bremer Straßenbahn zeigt. Darin ist zu sehen, wie der Filmende – offenbar ein Schwarzer Mensch – von einem Mann übel rassistisch beleidigt wird. Wiederholt benutzt der Mann im blauen Trainingsanzug das „N-Wort“, um den Fahrgast zu verunglimpfen.

Dieser bleibt ruhig und versucht, mit dem Mann ins Gespräch zu kommen. Doch dieser wiederholt noch einige Male das „N-Wort“ und sagt, dass er schwarze Menschen nicht mag. Auch ist zu sehen, dass sich andere Fahrgäste einmischen. So ist zu hören, wie eine Frau zu dem Mann sagt: „Fresse, du scheiß Rassist.“ Oder auch: „Was ist dein Problem?“

Das Video endet damit, wie der Mann im blauen Trainingsanzug aussteigen will und der Filmende ihm folgt.

Schockierendes Video zeigt rassistischen Übergriff in Bremer Straßenbahn: Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Die Polizei hat mittlerweile den Vorfall bestätigt. Die Beamten seien am Donnerstagmorgen, 6. Juli 2023, zu einer Straßenbahnhaltestelle an der Kirchbachstraße gerufen worden, wie es in einer Mitteilung heißt. „In der Straßenbahn hatte zuvor ein 55-jähriger Mann einen Mitfahrgast mit schwarzer Hautfarbe mit rassistischen Äußerungen beleidigt“, so die Beamten.

Die Versuche mehrerer Zeugen, den Aggressor zurechtzuweisen, habe diesen nur zu weiteren Beleidigungen animiert. Selbst im Beisein der Polizisten habe der Mann seine rassistischen Beleidigungen gegen den 22-jährigen Bremer wiederholt. Zudem sei auch eine 58-jährige Straßenbahnfahrerin, welche die Tram zuvor gestoppt hatte, um auf die Polizei zu warten, von dem 55-Jährigen sexistisch beleidigt worden.

Die Polizei nahm Zeugenaussagen auf und fertigte Anzeigen wegen Volksverhetzung und Beleidigung. Gegen den Mann wurde zudem ein Platzverweis ausgestellt.

Mann beleidigt jungen Bremer rassistisch: „Top wie du mit der Situation umgegangen bist“

Unter dem Video auf Instagram sammelten sich schnell zahlreiche Kommentare, die meisten Solidaritätsbekundungen mit dem Attackierten. „Top wie du mit der Situation umgegangen bist“, schreibt beispielsweise die Berliner Rapperin Nura. Auch der Musiker Jalil lobt das Verhalten des jungen Bremers: „Kopf hoch. Solche Menschen sind verloren und das einzige was man tun kann, ist sie öffentlich an den Pranger zu stellen, so oft bis die Welt daraus lernt.“

Er schließt sein Kommentar mit: „Danke für deine Geduld und deine Menschlichkeit in einer unmenschlichen Situation.“