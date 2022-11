Schnee und Frost: Sturmtiefs „ex-Nicole“ und „Regina“ bringen Winter in den Norden

Von: Johannes Nuß

Das Wetter in Bremen und Niedersachsen wird zum Wochenende winterlich. Es bringt Frost, Glätte und den ersten Schnee im Norden. Verantwortlich: zwei Sturmtiefs.

Bremen/Hannover – Der Winter marschiert mit großen Schritten auf Norddeutschland zu: Die beiden Tiefs „ex-Nicole“ und „Regina“ bringen zum Wochenende hin stürmisches sowie nasses und kaltes Wetter nach Niedersachsen und Bremen. Insbesondere an der Nordseeküste ist mit Sturm zu rechnen. Im gesamten Nordwesten gestaltet sich das Wetter weiterhin wechselhaft. Von Osten fließt zusätzlich kalte Luft ein, was das erste Winterwetter in Niedersachsen und Bremen mit Frost, Glätte und Schnee verspricht. Autofahrer sollten besonders in den frühen Morgen- und späten Abendstunden mit glatten Straßen rechnen.

Sturmtiefs „ex-Nicole“ und „Regina“: Winterliches Wetter im Nordwesten zum Wochenende

So wird im Laufe des Donnerstags, 17. November 2022, beim Wetter in Bremen und Niedersachsen an der Küste Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Kilometern pro Stunde gerechnet. Auf den Ostfriesischen Inseln können auch schwere Sturmböen mit bis zu 95 km/h auftreten. Im Binnenland wird mit Sturmböen zwischen 55 und 65 km/h gerechnet, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Ab dem Nachmittag der Wind im Binnenland wieder weniger. An der See werden die Sturmböen und vereinzelte stürmische Böen bis Freitagvormittag anhalten. Auch in Hamburg kommt es zum Temperatur-Sturz.

Zum Wochenende wird in Bremen und Niedesachsen mit dem ersten Schnee gerechnet. (Archivbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Im weiteren Verlauf des Donnerstags wird das Wetter in Bremen und Niedersachsen von Südwesten her regnerisch, der Himmel zeigt sich stark bewölkt bis bedeckt. Die Temperaturen liegen zwischen fünf Grad an der Elbe und neun Grad im restlichen Niedersachsen und Bremen. Die Nacht zum Freitag, 18. November 2022, bleibt wolkenreich. Stellenweise kann es starken Regen geben. Nahe der Elbe wird der erste Schneeregen bei Tiefstwerten zwischen zwei und fünf Grad erwartet.

Sturmtiefs „ex-Nicole“ und „Regina“ bestimmen Wetter in Bremen und Niedersachsen: Freitag zeigt sich bedeckt und regnerisch – Schnee in der Nacht

Am Freitag wird sich das Wetter in Bremen und Niedersachsen überwiegend bedeckt und verbreitet weiterhin regnerisch zeigen, bevor das nasse Wetter am späten Nachmittag von der Elbe her langsam nachlässt. Zum Abend hin schlägt das Wetter langsam um und es wird wieder Schneeregen und der erste richtige Schnee erwartet. Die Temperaturen werden laut DWD am Freitag in Niedersachsen und Bremen zwischen drei Grad im Wendland und acht Grad im Emsland liegen. Es wird ein schwacher bis mäßiger Wind im Landesinneren, auf den Inseln in der Nordsee aber auch starker und in Böen stürmischer Südost- bis Ostwind erwartet.

In der Nacht zum Samstag, 19. November 2022, fallen die Temperaturen in Bremen und Niedersachsen deutlich unter den Gefrierpunkt auf zwischen 0 und minus fünf Grad – es wird der erste Frost erwartet, den uns die Sturmtiefs „ex-Nicole“ und „Regina“ bescheren. In der Nacht lässt der Regen in der Südwesthälfte von Niedersachsen langsam nach, in den Mittelgebirgen wird erneut Schnee gerechnet.

Auf den Ostfriesischen Inseln wird bei Temperaturen bis zwei Grad noch kein Frost erwartet. Der Wind weht am Samstag schwach bis mäßig, in den Küstengebieten wird mit frischem bis starkem Wind aus Südost bis Ost gerechnet.

Wetter in Bremen und Niedersachsen: Samstag stark bewölkt mit Regen und Schnee – Temperaturen bis -5 Grad

Der Samstag präsentiert sich zunächst von Osnabrück bis in den Harz wolkenreich mit etwas Regen oder Schnee, im restlichen Land wird sich das Wetter weiter auflockern. Die Temperaturen werden weiterhin um den Gefrierpunkt liegen, was leichten Dauerfrost verspricht. An der Ems werden Temperaturen bis zu drei Grad über dem Gefrierpunkt erwartet.

In der Nacht zum Sonntag zeigt sich das Wetter in Bremen und Niedersachsen besonders in der Nähe der Elbe meist klar, sonst leicht, im Südwesten wieder stärker bewölkt, örtlich kann das Wetter auch in Schneeregen oder Schneefall mit leichter Glätte übergehen. Die Temperaturen können im Binnenland auf bis zu minus fünf Grad fallen, auf den Inseln bleiben die Temperaturen erneut über dem Gefrierpunkt.

Wetter in Bremen und Niedersachsen: leicht mildere Temperaturen am Sonntag – Frost in der Nacht zu Montag

Das Wetter am Sonntag in Niedersachsen und Bremen präsentiert sich an der Elbe abwechselnd bewölkt, ansonsten oftmals stark bewölkt. Gelegentlich kann es zu Regen oder Sprühregen kommen, die Temperaturen in Bremen und Niedersachsen liegen zwischen 1 und 4 Grad, es wird schwacher bis mäßiger Wind erwartet, der an der Küste deutlich auffrischen kann. In der Nacht zum Montag kann es vereinzelt wieder Frost und glatte Straßen geben.