Schnee und Frost: Der Winter kommt nach Bremen und Niedersachsen

Hannover - Der Tag beginnt in Niedersachsen und Bremen recht stürmisch. Am Nachmittag kann einsetzender Schneefall zu Glätte führen. Es gilt Warnstufe 1 des Deutschen Wetterdienstes.

Im Süden Niedersachsens werden am Dienstagnachmittag Neuschnee und Glätte erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass es vor allem im Harz und im südlichen Emsland schneien wird. In höheren Lagen muss mit Glätte gerechnet werden. Dort sollen bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Auch in Hannover könnte es leicht schneien. Mit Glätte auf den Straßen muss dort laut Wetterdienst nur stellenweise gerechnet werden.

Schon Schnee im Harz

Schon am Montag war im Harz Schnee gefallen. Auf dem Brocken lagen am Dienstagmorgen sieben Zentimeter, in Braunlage war es ein Zentimeter. Laut DWD kommt am Mittag eine neue Schneefront im Harz an und zieht von dort Richtung Norden. Im Flachland wird laut der Vorhersage weniger Schnee fallen und nicht liegenbleiben.

+ Für Niedersachsen und Bremen gilt am Dienstag Warnstufe 1. © Screenshot DWD

Ursache für das ungemütliche Wetter ist Hoch "Burckhard", das über Skandinavien liegt und kalte Luft aus Russland nach Deutschland strömen lässt.

Einsetzender Schneefall

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern. Ab dem Mittag im Harz und im Leinebergland einsetzender Schneefall vor allem zur Wesermündung und zum Emsland hin ausbreitend, teils aber auch in Schneeregen übergehend.

Die Höchsttemperaturen pendeln zwischen minus 1 Grad im Harz und plus 5 Grad am Oberrhein. Nachts gehen die Werte auf bis zu minus 4 Grad zurück. Dabei ist es neblig-trüb und wolkenverhangen. Lediglich die Alpen und einige Gipfel der Mittelgebirge können aus der grauen Suppe herausragen.

Quelle: kreiszeitung.de