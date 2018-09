Schlägerei mit 22 Mann - Kreisligaspiel abgebrochen

Peine - Ein Foul mit Folgen: Die Mannschaften von zwei Fußball-Kreisligisten sind während eines Spiels in Peine aufeinander losgegangen.

Der Schlägerei vorausgegangen sei ein Foulspiel, das der Schiedsrichter geahndet habe, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Spieler seien nach der Schlägerei in einem Krankenhaus behandelt worden. Bei der Partie am Donnerstagabend standen sich der SSV Plockhorst und der TUS Essinghausen gegenüber. Der Schiedsrichter habe das Spiel nach der Schlägerei beim Stand von 2:2 beendet. Die Polizei zeigte mehrere Beteiligte an.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de

Rubriklistenbild: © dpa