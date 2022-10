Schienenausbau in Niedersachsen stockt: Nur zwei Kilometer seit 2020

Von: Bjarne Kommnick

Der Schienenausbau in Niedersachsen geht kaum voran. Seit 2020 ist das Netz gerade einmal um zwei Kilometer gewachsen.

Hannover – Spätestens seit dem 9-Euro-Ticket wird der Ausbau des Schienennetzes in Deutschland gefordert. Doch Niedersachsen hat das in den vergangenen zwei Jahren offensichtlich nicht so ernst genommen. Aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums nach einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag geht hervor, dass das Schienennetz in Niedersachsen seit 2020 lediglich um zwei Kilometer gewachsen ist.

Bundesland Niedersachsen Fläche 47.614 km² Hauptstadt Hannover Bevölkerung 7,982 Millionen

Schienenausbau in Niedersachsen: Nur zwei Kilometer mehr seit 2020

Dabei handele es sich laut Deutsche Bahn um ein 2020 gebautes zwei Kilometer langes Umfahrungsgleis in Maschen am Rangierbahnhof. 2021 habe es keine Erweiterung gegeben. Auf der anderen Seite wurden aber laut Bericht keine Strecken stillgelegt. Für 2022 würden noch keine Daten vorliegen, insgesamt umfasst das niedersächsische Schienennetz 3403 Kilometer. Zuletzt hatten die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, ob eine Strecke im Landkreis Rotenburg für den Personenverkehr reaktiviert werden könnte.

In Niedersachsen wurden seit 2020 nur zwei Kilometer Schienen gebaut. © dpa/Holger Hollemann

2020 und 2021 hätte es zudem keine neu elektrifizierte Strecken gegeben. 2022 soll jedoch die 70 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Wilhelmshaven und Oldenburg elektrifiziert werden, bis Dezember soll die Strecke demnach mit Oberleitungen ausgestattet sein. In den nächsten scheint dann erstmal wieder Pause zu sein, bis 2027 soll als einzige Verbindung noch die Stichstrecke Wilhelmshaven Ölweiche bis Wilhelmshaven Nord elektrifiziert werden.

Linke kritisiert Tempo von Schienenausbau in Niedersachsen

Die Linke im Bundestag kritisiere nach ihrer Anfrage, dass der Schienenausbau in Niedersachsen nicht vorankommen würde. Zu den Kritikpunkten komme auch, dass in den nächsten fünf Jahren kein weiterer Bahnhof an den Fernverkehr angeschlossen werden soll. Linken-Politiker und Bundestagsmitglied Victor Perli erklärte: „Die neue rot-grüne Landesregierung muss einen Kurswechsel einleiten und dafür sorgen, dass gemeinsam mit der Bahn und dem Bund mehr in die Schiene in Niedersachsen investiert wird, besonders in der Fläche“.