„Scharfe Patrone im Federmäppchen“: Dies sind die kuriosesten Blaulicht-Meldungen im Juli

Von: Marcel Prigge

Teilen

Die Polizei hat es häufig mit merkwürdigen Fällen zu tun. Auch in Niedersachsen. Hier stellen wir die kuriosesten Polizeimeldungen des Monats vor.

Hannover – Sommerzeit ist Ferienzeit – und auch in Niedersachsen wollen Familien häufig so schnell wie möglich in den Urlaub fliegen. Für eine Familie endete der Sommerausflug allerdings schon fast am Flughafen Hannover. Während der Luftsicherheitskontrolle wurde scharfe Munition bei einem Achtjährigen gefunden. Den ungewöhnlichen Fall schilderte die Bundespolizeiinspektion des Airports am 7. Juli in einer Pressemitteilung.

Eine scharfe Patrone wurde im Flughafen Hannover in einer Federmappe eines Achtjährigen gefunden. Sie wurde sichergestellt und die Personalien der Beteiligten aufgenommen. (Symbolbild) © Ørn E. Borgen/dpa

Gefunden wurde eine Patrone im Federmäppchen des Achtjährigen. „Die Eltern des Jungen staunten nicht schlecht, als der ‚Täter‘ den hinzugerufenen Polizeibeamten der Bundespolizei berichtete, dass er diese Patrone beim Spielen gefunden, diese mit nach Hause genommen und in sein Schuletui gesteckt hat“, heißt es in der Mitteilung. Die Patrone wurde sichergestellt und die Personalien der Beteiligten aufgenommen. Anschließend konnte es doch noch in den Urlaub gehen.

Serie: Kurioses von der Polizei Im redaktionellen Alltag begegnen einem so einige Eigenheiten. Viele lassen sich davon in Polizeimeldungen finden – doch längst nicht alle schaffen es in einen eigenen Text. Sie sind zu weit weg, zu unkonkret oder einfach auch für das Tagesgeschehen zu uninteressant. Kurios oder witzig sind einige davon jedoch allemal. Aus diesem Grund stellen wir die merkwürdigsten Fälle des Monats aus dem Land Niedersachsen vor.

Wer macht denn so was? Gänsedieb beim Schützenverein gesucht

Einen Gänsedieb suchte derweil die Polizeiinspektion Hildesheim. Bei Bornum am Harz hatte es ein zunächst unbekannter Täter auf einen Schützenverein abgesehen. Dieser hatte in den vergangenen Wochen einen Parcours für Bogenschützen aufgebaut, zu dem auch zwei Kunststoff-Gänse gehörten. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei diesen um sogenannte 3D-Ziele handelt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Kilometerweit abgetrieben und Schifffahrt blockiert: Mann versucht Weser zu durchschwimmen

Soviel Pech wie der Schützenverein mit seinen vermissten Gänsen hätte, so viel Glück hatte ein Schwimmer in Elsfleth, Landkreis Wesermarsch. Der Mann versuchte Anfang des Monats, die Weser zu durchschwimmen und trieb kilometerweit ab. Da die hinzugerufene Wasserschutzpolizei den Mann zunächst nicht ausfindig machen konnte, wurde eine Warnung für die Schifffahrt ausgegeben.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Der 48-Jährige kehrte unversehrt und zu Fuß zu seiner Familie zurück. Nach eigenen Angaben musste er mindestens einen Kilometer weit laufen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da das Schwimmen im Fahrwasser nicht nur gefährlich, sondern auch verboten ist, teilte die Wasserschutzpolizeiinspektion in Brake mit.