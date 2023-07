Sattelzugmaschine in Beverstedt völlig ausgebrannt: Polizei sucht Zeugen

Zeugen gesucht

+ © Polizeiinspektion Cuxhaven Der Sattelschlepper brannte vollständig aus © Polizeiinspektion Cuxhaven

In Beverstedt brannte ein Sattelzug samt Auflieger und Ladung vollständig ab. Der Schaden beträgt rund 150.000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Cuxhaven – Am frühen Morgen des 16. Juli 2023 wurde die Ruhe des Gewerbegebiets in Beverstedt abrupt gestört, als ein Sattelzug samt Auflieger lichterloh in Flammen stand. Das Feuer, welches Beamte des Polizeikommissariats Schiffdorf nach Mitternacht entdeckt hatten, hinterließ nur noch verbrannten Schrott.

Mysteriöser Vollbrand eines LKWs in Beverstedt: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Feuerwehr wurde rasch hinzugezogen, kämpfte aber unter schwierigen Bedingungen gegen die lodernden Flammen an. Trotz ihrer Bemühungen wurde das Fahrzeuggespann und dessen Ladung durch das Feuer nahezu vollständig zerstört.

Die Brandursache ist bisher noch unklar und die Polizei hat bereits mit den Ermittlungen begonnen. Die ersten Schätzungen gehen von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro aus.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und sucht nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Brand geben können. Wer Informationen hat, sollte sich unter der Telefonnummer 04706-9480 bei der Polizei melden.