Sozialwissenschaftler Salzborn: Täterschaft verschwindet nicht durch Verdrängung

Hannover - Der Berliner Sozialwissenschaftler Samuel Salzborn hat an die Deutschen appelliert, die Mitschuld der eigenen Vorfahren an der Judenvernichtung im NS-Staat in den Familien gründlich aufzuarbeiten.

„Die Täterschaft der eigenen Eltern oder Großeltern verschwindet dadurch nicht, dass sie verleugnet oder unbearbeitet verdrängt wird“, sagte Salzborn am Freitag bei einer Gedenkfeier im niedersächsischen Landtag in Hannover. „Sie bleibt bei den Kindern und Enkeln im Unbewussten und kann von dort wieder ins Bewusstsein zurückkehren.“ Das zeige sich an neuen Formen des Antisemitismus.

Mit der Feier erinnerte der Landtag an die „Reichspogromnacht“ vor 80 Jahren. In der Nacht vom 9. auf den 10. November waren in ganz Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört und mehr als 1300 jüdische Frauen und Männer getötet oder in den Tod getrieben worden.

Heute sei der Antisemitismus wieder allgegenwärtig, sagte Salzborn laut Redemanuskript. Er sei für Juden weltweit „nicht einfach eine abstrakte Bedrohung, sondern wieder blutige Realität“, betonte der Professor mit Blick auf den Anschlag auf eine Synagoge Ende Oktober im US-amerikanischen Pittsburgh. „Gerade die antisemitische Gegenwart erzwingt die Notwendigkeit der Erinnerung.“

Wegsehen, Boykott und der Kauf von Raubgut sind Formen der Schuld

Aus Sicht des Antisemitismusforschers von der TU Berlin haben sich die Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern der heutigen Generation in Deutschland auf vielfältige Weise in der NS-Zeit an den Juden schuldig gemacht: durch Wegsehen, Denunziation, den Boykott jüdischer Geschäfte, die Entlassung jüdischer Angestellter, den Kauf von Raubgut, die Faszination für Hitler oder die Idee, die Juden seien der Ursprung ihrer Probleme.

Die Schuld beginne weit früher als beim handgreiflichen Mord, und so gut wie keine deutsche Familie sei davon frei, sagte Salzborn. Kinder und Enkel tradierten heute jedoch die „infantile Lüge“, die Eltern und Großeltern seien nur dem „Führer“ gefolgt und von diesem verraten worden. Der einzige Weg, von der Schuld frei zu werden, sei aber, sie zu ertragen und sich ihr zu stellen.

Wer die Erinnerung verweigere, tue den Opfern ein weiteres Mal Gewalt an. Zugleich bleibe die Täterschaft der Vorfahren emotional präsent und laste „wie ein Alb“ auf den Kindern und Enkeln.

