Sahara-Sommer im Anmarsch: Kommt die Bullenhitze nach Niedersachsen und Bremen?

Von: Johannes Nuß

Wetterexperte Dominik Jung sagt einen wärmeren Sommer voraus als 2022. Die Temperaturen schießen hoch. Münden sie im Sahara-Sommer mit Bullenhitze für Niedersachsen und Bremen?

Hannover/Bremen – Wettertechnisch gesehen stehen die Zeichen derzeit in Niedersachsen und Bremen auf Frühling. In den nächsten Tagen klettert das Thermometer im Nordwesten regelmäßig über zehn Grad, örtlich kann es noch wärmer werden. Bis vor wenigen Tagen sagte die Wetteruhr noch etwas völlig anderes vorher: Es wurde in Sachen Wetter in Niedersachsen und Bremen vor einem krassen Temperatursturz gewarnt.

Das ist inzwischen vom Tisch und die Meteorologen gehen noch weiter: Es könnte ein echter Sahara-Sommer auf Niedersachsen und Bremen zukommen – inklusive einer Bullenhitze. Es könnte noch wärmer werden, als im Jahrhundertsommer 2022.

Kommt der Sahara-Sommer? Welche Wetter-Entwicklung sich für Niedersachsen und Bremen laut Experte andeutet

Der Temperaturdurchschnitt lag im Sommer 2022 nach vorläufigen Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit 19,2 Grad Celsius um 2,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung plus 1,6 Grad. Heißt also: Nicht nur in Niedersachsen und Bremen sorgte das Wetter für viel Schweiß – der übrigens auch als Nachtschweiß auftreten kann, wenn noch Winter ist.

Schon der Hitze-Sommer 2022 hat den Eisbären im Zoo von Hannover zu schaffen gemacht. Dieses Jahr könnte es noch einmal ein bis zwei Grad wärmer werden als im vergangenen Jahr. © Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Schwitzen – das steht den Menschen durch das Wetter in Niedersachsen auch anno 2023 wieder bevor, sagt zumindest der Mann, der wissen muss. „Ein bis zwei Grad wärmer könnte der Sommer 2023 ausfallen“, sagt Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net voraus. Jung rechnet besonders in den drei Monaten Juni, Juli und August mit einer wärmeren Phase als noch im vergangenen Jahr – also auch in Niedersachsen und Bremen. Und im Vergleich mit der Referenzperiode von 1991 bis 2022. Dies sei zumindest sehr wahrscheinlich, konstatiert Jung.

Wird es also tatsächlich der erwartete Sahara-Sommer mit Bullenhitze in Niedersachsen und Bremen? Ob es dafür auch wirklich reicht, könne noch nciht gesagt werden, will sich Wetterexperte Dominik Jung laut des Portals news38.com nicht festlegen.

Wie so oft gilt auch hier beim Thema Wetter: Nur eins ist sicher. Nämlich, dass nichts sicher ist. (jon)