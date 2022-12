RS-Virus in Niedersachsen sorgt für angespannte Lage: Situation in Kliniken aber im Griff

Von: Johannes Nuß

Schwierig, aber kein Kollaps: Die Versorgung von Kindern mit dem RS-Virus in Niedersachsen ist laut Gesundheitsministerin Behrens schwierig, aber gesichert.

Hannover – Die Meldungen der vergangenen Wochen ließen aufhorchen: Aufgrund des Respiratorischen Synzytial-Virus – kurz RSV oder RS-Virus – laufen landauf, landab die Kliniken mit Kindern voll – auch in Niedersachsen. Teilweise kam die Meldung aus den Häusern, dass sie keine Kinder mehr aufnehmen können. Zwischendurch waren es im ganzen Bundesgebiet nur noch rund 80 Intensivbetten für Kinder und auch mit 21 freien Intensivbetten für Kinder in Niedersachsen schien die Zahl extrem niedrig.

RS-Virus (RSV) in Niedersachsen: Lage an Kliniken angespannt, aber im Griff

Doch jetzt gibt es Entwarnung aus dem Gesundheitsministerium in Hannover bezüglich RSV. Die Lage sei angespannt, aber „es gibt keinen Kollaps“, so Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.

Behrens sagte: „Diese Welle trifft auf ein System, das seit zweieinhalb Jahren am Limit arbeitet. Die Beschäftigten sind stark belastet.“ Gleichzeitig gab die Ministerin aber auch Entwarnung, denn laut ihrer Aussage seien „alle schwerkranken Kinder ordentlich versorgt“. Allerdings wird das Personal wegen des RSV in Krankenhäusern immer knapper.

Dies gilt laut Behrens auch für die Medizinische Hochschule in Hannover (MHH), deren Oberarzt Michael Sasse kürzlich mit Aussagen für Aufsehen gesorgt hatte. Laut seiner Aussage würden Kinder sterben, weil diese nicht versorgt werden können. Doch laut Gesundheitsministerin Daniela Behrens soll es einen solchen Fall in Niedersachsen überhaupt nicht gegeben haben.

RS-Virus (RSV): Behrens warnt vor Alarmismus – Keine unversorgten Kinder in Niederachsen

Sie sehe zwar, dass die Lage an der MHH ernst sei, sie sei jedoch beherrschbar. „In dieser Drastik ist eine solche Aussage Alarmismus“, sagte Behrens und warnte: „Mit derartigen Aussagen sollte man, bei allem Verständnis für die Situation, vorsichtig sein. Das führt nur zu Ängsten bei betroffenen Eltern.“

Und inzwischen geben auch die Zahlen für die freien Intensivbetten der Ministerin recht. Insgesamt gibt es laut Behrens rund 1400 Betten auf den Kinderstationen im Land, 77 würden davon auf Intensivstationen vorgehalten. Mit den aktuell 21 freien Betten davon, habe man aber inzwischen wieder mehr als doppelt so viele freie Betten wie noch in der vergangenen Woche. Für Neugeborene gibt es in Niedersachsen noch 52 freie Intensivbetten, insgesamt gibt es für Neugeborene 165 Intensivbetten.