Romantik, Wellness, Preis-Leistung: Das sind die besten Hotels in Niedersachsen

Von: Fabian Raddatz

Vom Luxus-Ressort mit Pracht-Pool bis zum einsamen Deich-Hotel mit traumhafter Aussicht: Das sind laut holidaycheck.de die besten Hotels in Niedersachsen.

Hannover – Jeder braucht mal Urlaub, um sich vom stressigen Alltag zu erholen. Wer sich entscheidet, die verdiente Auszeit in Niedersachsen zu verbringen, kann dabei auf eine große Auswahl verschiedenster Möglichkeiten zugreifen. Vom Camping-Urlaub an der Nordsee bis zum Wander-Ausflug im Harz – im zweitgrößten Bundesland Deutschlands ist Abwechslung gegeben.

Für Menschen, die ihren Urlaub gerne mit Buffet oder All-inclusive-Service und allerlei Annehmlichkeiten verbringen, bietet sich eine Auszeit im Hotel an. Holidaycheck.de hat nun eine Liste von den besten Hotels in Niedersachsen zusammengestellt, die „Top 10 Award Hotels in Niedersachsen“.

Dabei beginnt die Liste mit einem echten Hingucker. Im kleinen Ort Aerzen im südniedersächsischen Landkreis Hameln-Pyrmont, nahe der Rattenfängerstadt Hameln, liegt das Schlosshotel Münchhausen. Mit einer Weiterempfehlungsquote von 98 Prozent und einer Gesamtbewertung von 5,8 von 6 bei 591 Bewertungen heimste das Anwesen eines der begehrten Awards ein.

Besonders gut bewertet sind nach Angaben von holidaycheck.de die „exzellente Sauberkeit“ und der „hervorragende Service“. Auch, dass es „erstklassig für Paare“ geeignet sei, zeichne das Schlosshotel Münchhausen aus, heißt es.

Das Schlosshotel Münchhausen glänzt nicht nur mit einer märchenhaften Außenanlage, sondern auch mit „exzellenter Sauberkeit“ und „hervorragendem Service“. © Schlosshotel Münchhausen

Dabei glänzt das Anwesen nicht nur mit einer Außenanlage, die auch aus einem Märchen stammen könnte – malerisch mit kleinem See und Schlossgarten – auch im Inneren können die Gäste im Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbädern oder bei Massagen entspannen.

Angebote gibt es ab 493 Euro pro Person für drei Nächte.

Übernachten im Landhaus: Familotel Landhaus Averbeck ist eines der besten Hotels in Niedersachsen

Das Familotel Landhaus Averbeck liegt im Ort Hassel, der zu der Stadt Bergen im nördlichen Landkreis Celle gehört – oder, laut Beschreibung: „Mitten in der Südheide, nah bei der Fachwerkstadt Celle und von Hamburg, Bremen oder Hannover ganz schnell erreichbar“.

Das Familotel Landhaus Averbeck vereint Moderne und Tradition. © Hotelier

Der Bauernhof will Moderne mit Tradition vereinen. So gibt es neben schick eingerichteten Zimmern und einem Wellness-Bereich mit Sauna und Pool auch zahlreiche Hof-Tiere – Ponyreiten inklusive. Auch ein 800 Quadratmeter Outdoor-Spielplatz und die Nähe zur Lüneburger Heide laden zum Aktivsein ein.

Die Mischung aus Moderne und Tradition, aus Aktivität und Relaxen, das scheint gut anzukommen. Die Bewertungen sprechen für sich, oder, wie ein Gast schreibt: „Für Averbeck ist man nie zu alt.“

Beste Hotels in Niedersachsen: Das Fliegerdeich-Hotel liegt direkt am Deich

Ebenfalls auf die Liste der besten Hotels in Niedersachsen hat es das Fliegerdeich-Hotel & Restaurant in Wilhelmshaven geschafft. Die Besonderheit: Es liegt direkt am Deich und bietet einen Blick auf den Jadebusen. Wenig verwunderlich also, dass die Gäste die „traumhafte Aussicht“ besonders gut bewerteten.

Das Fliegerdeich-Hotel in Wilhelmshaven liegt direkt am Wasser. © Tom Merkel

Aber auch der „hervorragende Service“ und die „exzellente Sauberkeit“ werden gelobt. So liest sich etwa eine Bewertung auf Holidaycheck.de: „Sehr schöne Lage, cool eingerichtet, sehr sauber und sehr leckeres Frühstück in nettem Ambiente. Das Personal war äusserst freundlich. Business Zimmer hatte einen traumhaften Blick direkt aufs Meer. Besser kann man nicht aufwachen.“

Strandhotel Duhnen / Aparthotel Kamp hat eine 125-jährige Familientradition

Das nächste Hotel auf der Liste befindet sich in Cuxhaven und bietet ebenfalls einen Blick aufs Wasser aufwarten: Das Strandhotel Duhnen / Aparthotel Kamp liegt am kilometerlangen Sandstrand des Weltnaturerbes Wattenmeer und kann nach eigenen Angaben eine 125-jährige Hoteltradition in Familienhand vorweisen.

Ob Entspannen im 600 Quadratmeter Spa-Bereich auf drei Etagen oder es sich in einem der drei Lokalitäten (Restaurant, Bar, Pub) gutgehen lassen: Gäste sollen sich in der familiären Atmosphäre wohlfühlen. Dazu soll auch die Dachterrasse mit Blick auf den Strand und das Meer beitragen.

Das Strandhotel Duhnen / Aparthotel Kamp im Herzen liegt direkt an der Kurpromenade in Cuxhaven und an einem kilometerlangen Sandstrand. © Hotelier

Gäste schreiben: „Optimale Lage, sehr nettes und hilfsbereites Personal, leckeres Frühstück, schöne Zimmer. Wir sind Stammgäste - das sagt alles!“

Das Hotel Regina Maris punktet mit ostfriesischer Gastlichkeit

„Ankommen und Wohlfühlen“ – das ist das Motto des Hotels Regina Maris in der ostfriesischen Stadt Norden. Direkt hinterm Deich gelegen ist der Weg zum Strand und zur Nordsee nicht weit. Neben den Möglichkeiten für Tagesausflüge auf die nahegelegenen Nordsee-Inseln Norderney und Juist, bietet auch die Umgebung auf dem Festland mit den Orten Greetsiel, mit seinen Zwillingsmühlen, oder Pilsum, mit dem markanten rot-gelben Leuchtturm, Raum für Entdeckungen.

Doch auch vor Ort bietet das Vier-Sterne-Hotel seinen Gästen einiges: zwei Restaurants, in denen „regionale und saisonale Köstlichkeiten“ serviert werden sollen. Aber auch Massagen, Gesichtsbehandlungen und Aromabäder im Wellness- und Saunabereich soll der Gast bekommen.

Hotel Fährhaus überzeugt mit einem großen Bewegungsangebot

Ebenfalls in der Stadt Norden befindet sich auch das Hotel Fährhaus, das sich ebenfalls unter den Top-10 der besten Hotels in Niedersachsen befindet. Gäste loben die „traumhafte Aussicht“ und den „hervorragenden Service“. Zudem sei das Hotel vor allem für Aktivurlauber geeignet.

Und ein Blick auf die Ausstattungsliste zeigt, warum man das gerne glauben mag: Wellnessbereich mit Fitnesscenter, Jacuzzi, Sauna, Dampfbad und Caldarium, Indoor- oder Outdoorpool – aber auch Golf, Bowling, Minigolf und Putting Green werden angeboten.

Wer sich nach so viel Bewegungsmöglichkeiten erholen möchte, der kann etwa auf den Beautybereich mit einem Angebot an Massagen und Beauty-Treatments zurückgreifen – oder es sich im Wellnessbereich in 25 Metern Höhe gutgehen lassen. Dort befindet sich auch die Dachterrasse, die auf Nordsee und Deich blicken lässt.

Eines der besten Hotels in Niedersachsen liegt auf einer Insel

Für das nächste Hotel muss man das Festland verlassen und die Nordsee-Insel Juist ansteuern. Denn da befindet sich das Romantik-Hotel Achterdiek, an dem Urlauber besonders die „exzellente Sauberkeit“ und das Preis-Leistungs-Verhältnis zu schätzen wissen.

Fünf Minuten zum Dorfzentrum und fünf Minuten zum Strand: „Das Achterdiek befindet sich auf der Südseite der Insel mit herrlichem Blick auf das Juister Wattenmeer und den Deich“, heißt es auf der Beschreibung auf holidaycheck.de. Die Liste an Ausstattungen ist lang. Neben einem umfassenden Wellness-Angebot können Gäste auch das 82 Quadratmeter große Erlebnisbad nutzen, bevor es abends dann zum Fünf-Gänge-Menü geht.