Massen-Crash sorgt für Stau-Chaos auf A1: Mehrere Verletzte

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Chaos auf der A1 bei Bramsche: Bei einer Karambolage von fünf Fahrzeugen, darunter auch ein Lkw, sind mehrere Menschen verletzt worden.

Bramsche – Auf der Autobahn 1 war am Freitag, 19. Mai, mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen: Fünf Fahrzeuge sind Angaben zufolge in einen Massen-Crash auf der A1 bei Bramsche im Landkreis Osnabrück verwickelt worden. Bei dem Unfall am Vormittag wurden mehrere Menschen verletzt.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. © Nord-West-Media TV

Der Fahrer eines Škoda Octavia hatte gegen kurz vor 11 Uhr das Stauende übersehen und war mit Schwung auf das Heck eines Suzuki Klein-SUV gekracht. Dieser wurde wiederum auf einen Mercedes GLA geschleudert, woraufhin der Mercedes in zwei weitere Fahrzeuge prallte.

Massen-Crash sorgt für Stau-Chaos auf A1: Mehrere Verletzte

Bei dem Auffahrunfall wurden vier Menschen aus drei Fahrzeugen leicht verletzt. Mehrere Rettungswagen und auch ein Notarzt waren zur Unfallstelle geeilt. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die linke Spur in Fahrtrichtung Bremen musste gesperrt werden.

Da der Verkehr nur einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren konnte, bildeten sich schnell mehrere Kilometer Stau. Auch auf einer Umleitungsstrecke war durch den Reiseverkehr viel dicht gedrängter Verkehr unterwegs. Verkehrsteilnehmer mussten sich bis in den Nachmittag hinein auf Stau und Behinderungen auf der A1 einstellen und lieber etwas mehr Zeit einplanen.