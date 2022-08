Rhauderfehn: Labrador stirbt nach Verletzungen mit Taschenmesser

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei in Rhauderfehn bittet Zeugen, sich bei der Polizei zu melden. © Unsplash

Im Landkreis Leer ist ein Hund mit einem Taschenmesser so schwer verletzt worden, dass er starb. Der Vorfall habe sich bei einem Spaziergang ereignet.

Rhauderfehn – Wie die Polizei berichtet, war ein 66-jähriger Mann am Montagmorgen in Rhauderfehn mit seinem Hund spazieren gegangen. Als ihm ein weiterer Spaziergänger mit zwei Hunden entgegenkam, soll er seinen Hund kurz festgehalten haben, bis dieser um die Ecke gebogen war.

Als der Mann seinen Hund wieder losließ, soll dieser dem anderen Mann und den beiden Hunden hinterhergelaufen sein. Kurze Zeit später kam der Hund mit stark blutenden Wunden an Hals und Unterkiefer zurück. Der Labrador starb noch vor Ort.

Der andere Hundehalter, ein 69-jähriger Mann aus Rhauderfehn, sagte, er sei von dem Labrador Retriever angegriffen worden und habe das Tier mit seinem Taschenmesser zu seinem Schutz und dem seiner Hunde abwehren müssen. Das verstorbene Tier soll nun untersucht werden, um den Hergang zu rekonstruieren.

Die Polizei in Rhauderfehn hat die Ermittlungen in diesem Fall eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04952) 9230 bei der Polizei zu melden.

