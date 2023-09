Rekordgewinn in Niedersachsen: 4,5 Millionen Euro im Spiel 77 gehen nach Lüneburg

Von: Sebastian Peters

Teilen

Lotto-Gewinn bei Spiel 77. 4,5 Millionen Euro gehen nach Lüneburg. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Niedersachse hat den bisher höchsten Gewinn des Jahres im Spiel 77 eingefahren. Er ist einer von 16 Glückspilzen, die in diesem Jahr Millionengewinne erzielten.

Lüneburg – Ein Lottospieler aus dem Landkreis Lüneburg hat sich fast 4,5 Millionen Euro im Spiel 77 gesichert. Seine sieben Endziffern der Spielscheinnummer entsprachen exakt den am Samstag gezogenen Gewinnzahlen, teilte Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mit. Erst vor ein paar Monaten gingen bereits 5 Millionen Euro zu einem glücklichen Gewinner nach Diepholz.

Lotto-Gewinn bei Spiel 77 – 4,5 Millionen Euro gehen nach Lüneburg

Damit hat der Glückliche als einziger bundesweit den Jackpot geknackt. Er erhält nun 4 477 777 € – den bisher höchsten Gewinn im Spiel 77 in Niedersachsen in diesem Jahr. Der Gewinner beteiligte sich an der Zusatzlotterie in Kombination mit der Glücksspirale für eine Ausspielung.

Was ist Spiel 77 und wie funktioniert es? Spiel 77 ist eine Zusatzlotterie. Das bedeutet: Es gibt extra Gewinnchancen. Das Ziel des Spiels ist es, eine 7-stellige Zahl richtig tippen. Neben den Hauptlotterien LOTTO, 6aus49 oder Eurojackpot, ist die Zusatzlotterie Spiel 77 eine Jackpot-Lotterie. Hierbei kann der Jackpot ebenfalls auf einen Millionen­gewinn anwachsen. Bei Spiel 77 füllen Teilnehmer kein Tippfeld aus. Ein Kreuz für die Teilnahme reicht vollkommen aus. Die Losnummer auf dem Spielschein entscheidet über Gewinn oder Pleite. Beim Spiel 77 wird eine 7-stellige Gewinnzahl gezogen. Je mehr Ziffern die Losnummer eines Teilnehmers mit der gezogenen Gewinnzahl in der korrekten Reihenfolge übereinstimmen, desto höher ist Ihr Gewinn. (Quelle: https://www.lotto-brandenburg.de)

Laut Lotto Niedersachsen liegt die Wahrscheinlichkeit für den Hauptgewinn im Spiel 77 bei 1 zu 10 Millionen. In diesem Jahr konnten sich bereits 78 niedersächsische Spieler über einen Gewinn von mindestens 100 000 € freuen. 16 von ihnen wurden sogar zu Millionären.