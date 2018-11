Niedersächsische Jäger erlegen 68.992 Wildschweine und 16.000 Waschbären

Hannover - Die niedersächsischen Jägerinnen und Jäger haben in der Jagdsaison 2017/2018 so viele Wildschweine geschossen wie noch nie. Insgesamt wurden 68.992 Tiere erlegt, das waren rund 22 Prozent mehr als in der Vorsaison.

Hintergrund sei auch die anhaltend intensive Bejagung des Schwarzwildes aufgrund des Risikos der Afrikanischen Schweinepest, teilte die Landesjägerschaft am Montag in Hannover mit. Wegen des hervorragenden Nahrungsangebots vermehrten sich die Wildschweine in immer größerem Tempo, sagte der Präsident der Landesjägerschaft, Helmut Dammann-Tamke. In den 60er Jahren seien pro Jahr nur etwa 3700 Schweine geschossen worden.

"Es wäre naiv zu sagen: "Wir werden das Ziel kurzfristig erreichen, die Bestände deutlich abzuschwächen"", betonte der Präsident der Landesjägerschaft. So hätten sich Wildschweine bereits im Stadtgebiet von Wolfsburg und Braunschweig breitgemacht. Dort müsse man über neue Methoden der Bejagung etwa mit Fallen nachdenken. "Mit großkalibrigen Waffen ist das dort nicht möglich."

Dammann-Tamke rechnet mit weiter steigenden Wildschweinzahlen, unter anderem weil es nach dem trockenen Sommer so viele Eicheln gibt. Die Schwarzkittel verursachen oft enorme Schäden auf Feldern, zudem könnten sie im Fall eines Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest die Tierseuche verbreiten.

Darüber hinaus kommen eingewanderte Arten wie Waschbär oder Nutria den Jägern in Niedersachsen immer häufiger vor die Flinte. Beim eigentlich in Nordamerika heimischen Waschbär stieg die Zahl der geschossenen Tiere 2017/2018 sogar um 32 Prozent auf 15 812 Tiere. "Er macht sich vom Süden her in Niedersachsen breit", sagte Dammann-Tamke. Das Raubtier sei eine Bedrohung für Vögel, dessen Nester es plündere - außerdem dringe der Waschbär in Dachböden und Häuser ein.

Anlass für den Einblick in den noch unveröffentlichten Jagdbericht war die am 6. Dezember beginnende viertägige Messe "Pferd & Jagd" in Hannover. Nach Veranstalterangaben ist sie Europas größte Messe mit den Schwerpunkten Reiten, Jagen und Angeln. Erwartet werden 970 Aussteller aus 23 Nationen, davon 380 im Bereich Jagd und Angeln.

Erstmals präsentiert sich auf der Messe auch das neu gegründete niedersächsische Jägerinnenforum. Während vor 25 Jahren nur 1 Prozent der Jagdscheininhaber Frauen waren, sind es heute in der Landesjägerschaft 9 Prozent, unter den 16- bis 30-Jährigen sogar 16 Prozent.

