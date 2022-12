Razzia wegen illegaler Feuerwerkskörper in Niedersachsen

Von: Fabian Raddatz

Schlag gegen Handel mit illegalen Feuerwerkskörpern: Ermittler durchsuchten Objekte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und den Niederlanden.

Osnabrück – Die Polizei ist seit dem frühen Dienstagmorgen gegen den Handel mit illegalen Feuerwerkskörpern vorgegangen. In den Niederlanden habe es zwei Festnahmen gegeben, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Osnabrück der Deutschen Presse-Agentur. Es sei ein großes Aufgebot von Polizisten der Bundesländer und der Niederlande im Einsatz. Durchsucht würden mehrere Objekte in der Grenzregion. Angaben zu beschlagnahmten Feuerwerkskörpern machte die Polizei zunächst nicht.

Ziel des grenzübergreifenden Einsatzes sei das Zerschlagen krimineller Netzwerke im Kampf gegen den Handel mit illegalen und hochgefährlichen Feuerwerkskörpern. Die Ermittlungen werden auf deutscher Seite von der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück geführt – auch die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, Europol, ist beteiligt.

Schlag gegen illegalen Feuerwerkskörper-Handel in Niedersachsen

Die Durchsuchungen sind der zweite Schlag der Ermittler gegen die Szene in dem Dreiländereck binnen weniger Monate. Bereits im Oktober hatten Ermittler elf Verdächtige in den Niederlanden festgenommen. Damals waren bei Durchsuchungen in der Grenzregion zwischen Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden rund 350 Tonnen illegale Pyrotechnik im Wert von rund 25 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Die aktuelle Razzia stehe mit den Beschuldigten in dem früheren Verfahren aber nicht im Zusammenhang, so die Polizei.

Durch die frühere Razzia wurde nach Polizei-Angaben nach zwei Jahren Ermittlungen ein niederländisches kriminelles Netzwerk aufgedeckt, das mit illegalen, hochgefährlichen Feuerwerkskörpern gehandelt haben soll. Die damals beschlagnahmte illegale Pyrotechnik soll von China über mehrere Länder, darunter Deutschland, in die Niederlande transportiert worden sein. Den Ermittlern zufolge gibt es zudem Hinweise, dass das hochexplosive Material auch für andere Straftaten benutzt wird – etwa bei der Sprengung von Geldautomaten.

Verband der pyrotechnischen Industrie warnt: „Illegales Feuerwerk ist kein Spaß“

Ins Rollen kamen die Ermittlungen damals durch sogenannte Encrochat-Daten. Bei Encrochat handelte es sich um ein verschlüsseltes Kommunikationssystem, mit dem Kriminelle Straftaten planten und organisierten. Nachdem französische Behörden das System im Frühjahr 2020 geknackt hatten, kamen tausende Ermittlungsverfahren in Gang.

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) hatte die vorangegangenen grenzüberschreitenden Durchsuchungen der Ermittlungsbehörden zum Anlass genommen, um auf die Gefahr illegaler Pyrotechnik hinzuweisen. „Illegales Feuerwerk ist kein Spaß, sondern eine lebensgefährliche Bedrohung für Leib und Leben“, hatte der VPI-Vorsitzende Thomas Schreiber in einer Mitteilung gesagt. Da Hersteller und Händler von Feuerwerk zuletzt einen Trend zum Abbrennen illegaler Pyrotechnik feststellten, wollte der Verband eine verbandseigene Experten-Gruppe einrichten, hieß es Mitte November.

Böllern und Feuerwerk an Silvester 2022: Das müssen Sie beim Kauf beachten

Nachdem die Menschen in Deutschland coronabedingt zwei Jahre lang auf Feuerwerk an Silvester verzichten mussten, wird an Silvester 2022 wahrscheinlich wieder geböllert und Feuerwerk gezündet, auch wenn viele ein privates Böllerverbot fordern. Ein deutschlandweites Verkaufsverbot von Feuerwerk, sowie ein Ansammlungsverbot an bestimmten Orten an Silvester und Neujahr gelten in diesem Jahr nicht mehr.

Dennoch gilt es beim Feuerwerks-Kauf einige Sachen zu beachten. Grundsätzlich kann man Feuerwerk kurz vor Silvester in vielen Supermärkten finden. Doch die Option, Feuerwerk im Internet zu bestellen, wird immer beliebter. Vor allem, wenn diese aus dem Ausland bezogen werden, gilt es einige Sachen zu beachten.

Übersicht über Feuerwerk-Klassen: Das müssen Verbraucher beachten

Feuerwerk der Klasse 2 darf in Deutschland von Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, gekauft und abgebrannt werden. Im Zeitraum vom 29.12. bis 31.12. kann jede Person über 18 Jahren in Deutschland Feuerwerk kaufen , sowohl im Supermarkt, als auch online. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) empfiehlt grundsätzlich, Feuerwerk für die Verwendung in Deutschland auch nur in Deutschland und nicht im europäischen Ausland zu kaufen .

darf in Deutschland von Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind, gekauft und abgebrannt werden. , sowohl im Supermarkt, als auch online. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) empfiehlt grundsätzlich, . Für den Fall, dass Feuerwerk aus dem Ausland im Internet bestellt wird, greift die erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1.SprengV), vor allem auf den Paragrafen 22. Der besagt, dass „pyrotechnische Gegenstände“, also Feuerwerk, den Verbraucherinnen und Verbrauchern nur in der Zeit vom 29. bis 31. Dezember überlassen werden dürfen. Wer Feuerwerk aus dem Ausland, also z. B. aus Polen, Tschechien oder Holland nach Deutschland einführen will, muss dieses beim Zoll anmelden .

überlassen werden dürfen. Wer Feuerwerk aus dem Ausland, also z. B. aus Polen, Tschechien oder Holland nach Deutschland einführen will, . Außerdem muss auch auf die Kategorie des Feuerwerks geachtet werden. Zugelassene und angemeldete Feuerwerkskörper der Kategorie 1 dürfen bereits von Personen über 12 Jahren nach Deutschland eingeführt werden. Dazu gehören beispielsweise Knallerbsen, Wunderkerzen und Tischfeuerwerk. Feuerwerkskörper der Kategorie 2, zu der auch Silvesterfeuerwerk gehört, dürfen von Personen über 18 Jahren nach Deutschland eingeführt werden. Eine Ausnahme bilden hier laut Zoll „pyrotechnische Gegenstände, die nur mit besonderer Erlaubnis vertrieben, überlassen oder verwendet werden dürfen. Bei den letztgenannten handelt es sich beispielsweise um Raketen mit mehr als 20 Gramm Netto-Explosivstoffmasse, sog. Schwärmer oder auch Knallkörper und Knallkörperbatterien mit sog. Blitzknallsatz.“

Feuerwerk an Silvester in Niedersachsen und Bremen: Das ist erlaubt

Auch ohne deutschlandweites Böllerverbot zu Silvester gelten auch am 31. Dezember 2022 bestimmte Regeln: In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden darf keine Pyrotechnik abgebrannt werden, also nicht geböllert oder Raketen gezündet werden.

Feuerwerk an Silvester 2022: Das ist in Bremen und Niedersachsen erlaubt

In Bremen soll das seit dem Jahreswechsel 2020/2021 bestehende Böllerverbot im Bereich der Weser-Promenade Schlachte bestehen bleiben. Darüber hinaus gilt in Bremen schon seit längerem ein Feuerwerksverbot im Bereich denkmalgeschützter Bereiche wie dem Marktplatz mit dem Rathaus oder dem Schnoorviertel.

soll das seit dem Jahreswechsel 2020/2021 bestehende Böllerverbot im Bereich der Weser-Promenade Schlachte bestehen bleiben. Darüber hinaus gilt in Bremen schon seit längerem ein Feuerwerksverbot im Bereich denkmalgeschützter Bereiche wie dem Marktplatz mit dem Rathaus oder dem Schnoorviertel. In Hannover gibt es seit dem Jahreswechsel 2018/2019 in bestimmten Bereichen der Innenstadt ein Verbot zum Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Es sei davon auszugehen, dass auch zu diesem Jahreswechsel ein solches Verbot erlassen werde, teilte ein Sprecher mit. In Braunschweig, Oldenburg, Celle und Göttingen sind neben dem grundsätzlichen Verbot von Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern und Co., sowie brandgefährdeten Gebäuden wie Reet- und Fachwerkhäusern keine weiteren Verbote geplant.

Einige Städte wollen außerdem Böllerverbotszonen einrichten. Ein Verstoß kann teuer werden, es drohen hohe Bußgelder. Was konkret in Niedersachsen und Bremen geplant ist, zeigt der aktuelle Stand im Überblick.