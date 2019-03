Polizistin entdeckt zufällig 2000 Marihuana-Pflanzen

Eine Polizistin geht an einem Gebäude entlang und nimmt plötzlich einen ganz bestimmten Geruch wahr. Dann entdeckt die Polizei zwei professionelle Indoorplantagen.

Hannover - Zwei Indoorplantagen mit insgesamt rund 2000 Marihuana-Pflanzen hat die Polizei in Laatzen und Sehnde in der Region Hannover entdeckt. Zwei Männer im Alter von 52 und 58 Jahren wurden festgenommen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilte. Bei der Durchsuchung am Vortag stellten sie neben den Pflanzen auch zwei Autos, ein Motorrad und Bargeld sicher.

Eine Polizistin war den Männern zufällig auf die Spur gekommen. Als sie privat an dem Gebäude in Laatzen vorbeiging, fiel ihr der intensive Geruch auf. In der Lagerhalle fanden die Beamten rund 1600 Marihuana-Pflanzen in unterschiedlichen Wuchsstadien. Weitere 400 Marihuana-Pflanzen entdeckten die Ermittler in der Wohnung des 52-Jährigen in Sehnde.

Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Anbaus und Handeltreibens von und mit Betäubungsmitteln eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sollen sie dem Haftrichter vorgeführt werden.

Quelle: kreiszeitung.de