Kleine Klumpen auf Norderney geben Experten Rätsel auf

Kleine Klumpen eines unbekannten Materials geben derzeit Rätsel auf der Nordseeinsel Borkum auf. Mehrere Hundert schwarz-braune Haufen waren dort in den vergangenen Tagen angespült worden. Sie hatten sich über mehrere Kilometer am Strand verteilt.

Norderney - „Die Herkunft und Beschaffenheit der Klumpen ist unklar“, sagte ein Sprecher der Stadt Norderney. Vorsorglich hat der Landesbetrieb NLWKN Proben genommen und an ein Labor in Hamburg geschickt, das die Zusammensetzung des Stoffes untersuchen soll.

Ein Ergebnis werde am Donnerstag erwartet, sagte Holger Kleen vom Landkreis Aurich. „Wir gehen nicht von einer Gefahr für Menschen, Tiere und Umwelt aus.“

Auf Norderney hat am Mittwoch die Reinigung einzelner Strandabschnitte begonnen, sie soll am Donnerstag am Weststrand fortgesetzt werden. Im Einsatz ist dafür eine spezielle Strandreinigungsmaschine: Sie soll am Flutsaum entlang fahren und das Gemisch aus Sand und Klumpen zu Haufen aufschichten. Was später damit geschieht, wird nach Angaben der Stadt im Anschluss an die Analyse des Stoffes entschieden.

Der „Ostfriesische Kurier“ in Norden berichtete, die Klumpen würden auch unangenehm riechen. Sie seien vom Weststrand bis zur Weißen Düne auf Norderney entdeckt worden.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de