Niedersachsen erwartet „längste Schönwetterphase des Jahres“: 23 Grad – und das pünktlich zu Pfingsten

Von: Lia Stoike

Teilen

Gute Nachrichten für alle Sommer-Freunde: Am Pfingstwochenende wird es wieder warm in Niedersachsen und Bremen. Ein Ausblick auf die kommenden Tage.

Niedersachsen/Bremen – Starkregen, Sturm und Kälte? Das schlechte Wetter der vergangenen Tage, das Niedersachsen und Bremen plagte, gehört der Vergangenheit an. Schon am heutigen Donnerstag, 25. Mai 2023, zeigt sich das Wetter von einer deutlich besseren Seite. Der Trend für das anstehende Pfingstwochenende könnte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht vielversprechender sein. Das heißt für die Norddeutschen: Badehose raus und auf ins Freibad!

Pünktlich zu Pfingsten: Sonne und bis zu 23 Grad in Niedersachsen

Schon heute liegen die Tageshöchstwerte bei um die 14 Grad in Ostfriesland sowie 20 Grad an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Es weht nur noch ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer Nord- bis Nordwestwind. Zwar kann in der Nacht zu Freitag noch leichter Frost in Bodennähe entstehen, die Nacht zeigt sich aber überwiegend klar und trocken. Der Start ins Pfingstwochenende könnte nicht vielversprechender aussehen: Am Freitag ist es zwar gebietsweise wolkig, im Verlauf aber freundlich und auch die Sonne kommt zum Vorschein. Höchstwerte liegen noch bei 13 Grad auf den Ostfriesischen Inseln und bis erreichen bereits bis zu 19 Grad in den südlichen Landesteilen. Nur der Nord-Wind sorgt für frische Abkühlung.



Wer sich die gute Laune wegen des sommerlichen Wetters nicht verderben möchte, sollte allerdings überlegen, ob er am Wochenende auf Deutschlands Straßen unterwegs sein möchte. Der ADAC warnt vor diversen Staus in Richtung Nord- und Ostsee.

Die Badehose und den Bikini einzupacken, lohnt sich am anstehenden Pfingstwochenende: es wird warm in Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Das schöne Wetter wird sich über das Pfingstwochenende halten. Auch Sonnabend und Sonntag versprechen viel Sonnenschein mit Temperaturen bis zu 23 Grad. Meteorologe Dominik Jung verkündet: „In Deutschland deuten sich in den kommenden 10 bis 14 Tagen kaum noch Niederschläge an.“ Es stelle sich die „längste Schönwetterphase“ des gesamten bisherigen Jahres ein. Täglich gebe es viel Sonnenschein. Den Auftakt macht der Pfingstsommer in Deutschland. Es ist vielfach sonnig und trocken.



„Das gesamte Pfingstfest kann man für Aktivitäten im Freien nutzen, es ist einfach herrlich!“ Allerdings wird die Trockenheit bald zu einem größeren Problem werden. Der gesamte Mai war zwar im Westen und Süden recht nass, im Norden und Osten allerdings viel zu trocken. Und diese Trockenheit dehnt sich nun auf ganz Deutschland aus. Ein Ende ist nicht in Sicht.