Proteste an Molkerei in Oldenburg: Aktivisten wollen auf Tierhaltung aufmerksam machen

Von: Felix Busjaeger

Tierschutz-Aktivisten von Animal Rebellion protestieren mit Transparenten vor einer Molkerei. Rund 35 Menschen mit Transparenten hätten sich vor dem Tor versammelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. © Lars Klemmer/dpa

In Oldenburg findet vor einer Molkerei eine Blockade statt. Die Gruppe Animal Rebellion will auf die Tierhaltung aufmerksam machen. Es ist überwiegend friedlich.

Oldenburg – Tierschutz-Aktivisten haben versucht, eine Molkerei in Oldenburg zu blockieren: Während am Freitag, 23. September 2022, in ganz Deutschland der Globale Klimastreik der Bewegung Fridays for Future stattfindet, wollen Aktivisten der Gruppe Animal Rebellion eine Unterbrechung der Milchzufuhr von insgesamt 2000 Lieferanten erreichen. Laut eines Polizeisprechers versammelten sich am Morgen etwa 35 Menschen vor dem Gelände und hielten Transparente hoch.

Nach Beobachtungen eines dpa-Fotografen waren vier Aktivisten auf das Dach der Molkerei geklettert. Dort entfalteten sie ein Banner.

Losgelöst von den Globalen Klimastreiks, die auch unter anderem in Hamburg stattfinden, hatte die Gruppe Animal Rebellion angekündigt, mehrere Aktionstage im Oldenburger Münsterland zu veranstalten, um auf die Missstände in der Tierindustrie aufmerksam zu machen. Laut der Aktivisten seien diese in der Region zwischen Oldenburg, Osnabrück und Bremen besonders stark ausgeprägt. In einem Statement erklärte die Gruppe, dass die Tierindustrie große Teile der verfügbaren Landfläche für sich beanspruchen würde.

Mit einem Ausstieg aus der Milchproduktion und dem „Ende der Tierindustrie“ dagegen sei es laut Animal Rebellion möglich, die „Klimakrise wirksam zu bekämpfen und natürliche Ökosysteme wiederherzustellen“. Zwar würde es sich nach Einschätzung der örtlichen Polizei nicht um eine wirkliche Blockade handeln, da es bislang noch zu keiner Störung von Unternehmen gekommen ist, dennoch sei das Ziel, die Molkerei aufzufordern, auf zukunftsorientierte Landwirtschaft und die Produktion pflanzenbasierter Milchalternativen umzustellen. „Die Milchindustrie beutet Tiere aus, zerstört die Natur, macht die Umwelt kaputt und treibt die Klimakrise voran“, kritisierte Animal-Rebellion-Sprecherin Scarlett Treml.

Globaler Klimastreik von Fridays for Future: Zahlreiche Proteste in Deutschland

Während in Oldenburg die Molkerei blockiert wird, finden in ganz Deutschland Proteste im Rahmen des Globalen Klimastreiks statt. Für Freitag, 23. September 2022, hatte die Gruppe Fridays for Future zu knapp 270 Kundgebungen ausgerufen. Wegen der Proteste kommt es unter anderem in Hamburg zu erheblichen Einschränkungen und Staus.