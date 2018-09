Angriff auf Bürgerrechte? Pistorius verteidigt Polizeigesetz gegen Kritik

Hannover - Vor einer Protestkundgebung gegen das geplante neue Polizeigesetz in Niedersachsen hat Innenminister Boris Pistorius (SPD) dem Vorwurf massiver Eingriffe in Bürgerrechte widersprochen.

Erweiterte Befugnisse für die Polizei zielten insbesondere auf terroristische Gefährder und keinesfalls auf kriminelle Fußballfans oder Demonstranten, sagte Pistorius am Freitag in Hannover. Die anvisierte Möglichkeit einer bis zu 74-tägigen Präventivhaft beschränke sich ausdrücklich auf Gefährder bei konkret drohenden Terrortaten. Angeordnet werden könne sie nur nach Überprüfung durch einen Richter.

Zu einer Demonstration gegen das Gesetz erwarten die Organisatoren am Samstag in Hannover bis zu 10.000 Teilnehmer. Neben unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen haben nach Angaben der Organisatoren auch Fußballfans aus allen Teilen des Landes ihre Teilnahme angekündigt.

„Dieses Gesetz ist in keiner Weise ausgerichtet auf Fußballfans“, sagte Pistorius. Er wies auch den Vorwurf zurück, dass das Gesetz den flächendeckenden Einsatz von Elektroschockpistolen ermöglichen solle. Die sogenannten Taser seien nur im Entwurf aufgenommen worden, um sie künftig als Waffe und nicht bloß als Ausrüstungsgegenstand zu erfassen. Ausschließlich Spezialeinsatzkommandos seien in Niedersachsen mit Tasern ausgerüstet, was auch so bleiben solle, sagte der Minister.

Pistorius rechnet bei der laufenden Beratung des Gesetzes noch mit kleineren Anpassungen, nicht aber mit grundlegenden Änderungen. Die Verabschiedung sei weiterhin im Dezember geplant.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de