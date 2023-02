Polizeibus erfasst ausgebüxtes Pferd: Tier stirbt noch an der Unfallstelle

Von: Marcel Prigge

Zu einem Unfall mit einem Polizeibus ist es im Landkreis Hildesheim gekommen. Das Fahrzeug prallte mit einem Pferd zusammen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa/Symbol

Zu einem tragischen Unfall ist es am Sonntagabend gekommen. Ein Polizeibus erfasste ein Pferd auf einer Bundesstraße. Das Tier starb noch an der Unfallstelle.

Hildesheim – Tragischer Unfall in Niedersachsen: Ein Pferd ist am Sonntagabend, 26. Februar, von einem Grundstück ausgebüxt. Kurze Zeit später erfasste ein Polizeibus das Tier.

Polizeibus erfasst Pferd: Tier stirbt auf der Bundesstraße 6

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr auf der B6 bei Uppen im Landkreis Hildesheim. „Vorliegenden Erkenntnissen zufolge war ein VW Bus der Polizeidirektion Braunschweig mit einer weiblichen Person auf dem Weg in die Justizvollzugsanstalt nach Hildesheim, als in Höhe der Ortschaft Uppen plötzlich ein freilaufendes Pferd auf die Fahrbahn rannte“, heißt es vonseiten der Beamten.

Die Frau, die das Fahrzeug fihr, habe noch versucht zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier aber nicht mehr vermeiden. Bei dem Unfall blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt.

Unfall mit Polizeitransporter: Bus muss geborgen werden – 20.000 Euro Schaden

Das angefahrene Pferd erlitt jedoch schwere Verletzungen. Es starb noch an der Unfallstelle. An dem Transporter entstand ein massiver Frontschaden. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 20000 Euro.

