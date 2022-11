Polizei und Zoll heben Drogendealer-Ring in Niedersachsen aus

Von: Johannes Nuß

Die Polizei nahm am Montag drei Männer fest, die im Verdacht stehen, unter anderem mit Kokain zu handeln. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ermittler von Zoll, Polizei und Staatsanwaltschaft haben eine mutmaßliche Rauschgiftdealer-Bande hochgenommen. Drei Personen wurden durch Spezialkräfte verhaftet.

Hannover – Schlag gegen Drogendealer in Niedersachsen: Durch Ermittlungen der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück konnten am Montag drei mutmaßliche Drogendealer in Osnabrück festgenommen werden. Die Ermittlungen wurden unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aurich geführt, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei Osnabrück, Zoll und Staatsanwaltschaft.

„Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um eine der konspirativsten Gruppierungen, gegen die in den letzten Jahren bei der GER Osnabrück ermittelt wurde. Deren Handeln hat jetzt ein Ende. Eine Drogendealer-Bande konnte zerschlagen werden“, so einer der Ermittler der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift.

Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift des Zollfahndungsamts Hannover und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück führen bereits seit über einem Jahr umfangreiche Ermittlungen gegen die drei nun verhafteten 45 bis 48 Jahre alte Männer aus Osnabrück. Sie stehen im Verdacht, im großen Stil mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, welches zuvor aus dem Ausland eingeführt wurde.

Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Im Interesse einer wirksamen Bekämpfung der schweren Rauschgiftkriminalität - insbesondere in Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität - wurde die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Zoll durch die Einrichtung einer Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) etabliert. Die GER ist eine aus Polizeivollzugs- und Zollfahndungsbeamten bestehende, auf Dauer angelegte Ermittlungs- und Einsatzorganisation.

Durch bandenmäßige Zusammenarbeit sollen die drei mutmaßlichen Rauschgifthändler die Region Osnabrück sowie Bereiche im angrenzenden Nordrhein-Westfalen mit Kokain versorgt haben. Das Vorgehen der Bande war hierbei so professionell, dass ihr Handeln zunächst mehrere Jahre unentdeckt blieb, bis Zoll und Polizei ihnen auf die Schliche kamen.

Einer der Beschuldigten (48) soll für die Beschaffung des Kokains verantwortlich gewesen sein, das vermutlich aus den Niederlanden nach Deutschland eingeführt wurde. Die beiden 45 Jahre alten Mittäter sollen schließlich die Betäubungsmittel an Abnehmer weiter verkauft haben und trieben Barmittel für weitere Geschäfte auf.

Am Montag schließlich erfolgte bei einer Übergabe von 300 Gramm Kokain in Osnabrück die Festnahme der drei Beschuldigten. Folgedurchsuchungen führten zum Auffinden weiterer Beweismittel. Die Ermittlungen dauern an, alle drei Verdächtigen sitzen auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.