Schlag gegen Kriminalität: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

Von: Anika Zuschke

Die Polizei in Braunschweig hat einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Die Polizei in Braunschweig hat einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen und anschließend Gebäude an unterschiedlichen Orten durchsucht.

Braunschweig – Die Polizei in Braunschweig führte am Freitagnachmittag Durchsuchungen in drei Geschäftsgebäuden in Salzgitter und Braunschweig sowie in einem Wohnhaus in Lengede durch. Angaben der Polizei zufolge stehen diese in Zusammenhang mit der vorherigen Festnahme eines mutmaßlichen Drogendealers.

Haftbefehl gegen 25-Jährigen: Festnahme von mutmaßlichem Drogendealer

Das Amtsgericht Braunschweig erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig im Oktober Haftbefehl gegen den 25-Jährigen, teilte die Polizei am Freitagabend, 21. Oktober 2022, mit. Der junge Mann steht in Verdacht, Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben.

