Polizei ermittelt: Mann entblößt sich vor Spaziergängerin

Von: Christian Einfeldt

Ein Mann mittleren Alters hatte am Dienstagvormittag, 8. November 2022, exhibitionistische Handlungen gegenüber einer 25-jährigen Frau begangen. © Achim Duwentäster/imago/Symbolbild

Ein Mann mittleren Alters hatte am Dienstagvormittag, 8. November 2022, exhibitionistische Handlungen gegenüber einer 25-jährigen Frau begangen. Die Polizei ermittelt nun.

Melle – Am Dienstag, 8. November 2022, wurde eine 25-jährige Frau Opfer eines Exhibitionisten. Laut Polizeibericht wurde sie gezwungenermaßen Zeugin, wie sich ein etwa 55 bis 65 Jahre alter Mann vor ihr entblößt hatte. Anschließend stimulierte der Tatverdächtige sein Geschlechtsteil und lauerte der Frau weiter auf.

Die Polizei Osnabrück macht über das Erscheinungsbild des gesuchten Mannes folgende Angaben: Zur Tatzeit soll er eine schwarze Trainingsjacke von Adidas getragen haben, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Außerdem auffällig: seine „rot stichige Teilglatze“ und sein kurzer Vollbart. Hinweise, die zur Ergreifung des Exhibitionisten führen, nehmen die polizeilichen Einsatzkräfte unter der Rufnummer 05422/92260 entgegen.

Landkreis Osnabrück: Tatverdächtiger entblößt sich vor 25-Jähriger – und folgt ihr mit dem Fahrrad

Nach ähnlichen Fällen in Delmenhorst und in Wildeshausen sucht nun auch die Polizei in Melle, der größten Stadt im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen, nach einem Mann, der durch exhibitionistische Handlungen aufgefallen war. Am Dienstagvormittag sei die 25-jährige Frau mit ihrem Hund entlang der Albert-Schweitzer-Straße spazieren gewesen. Wenig später wurde sie zum Opfer eines Mannes, der sich nicht nur vor ihr entblößt hatte.

Laut polizeilichem Bericht war er der Frau weiter mit dem Fahrrad gefolgt – nach Einschätzung der Polizei ein Zeichen der Provokation. Die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen laufen.