Mutiger Zeuge bringt Supermarkt-Räuber zu Boden

18-Jähriger will Bargeld erbeuten

Ein mutiger Zeuge verhinderte einen Raubüberfall in diesem Netto-Markt in Delmenhorst.

Delmenhorst - Ein mutiger Zeuge hat am Samstagabend einen Raubüberfall in einem Discounter in Delmenhorst verhindert. Der Mann brachte den 18 Jahre alten Tatverdächtigen zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.