Mehrere Fahrzeuge werden durch Feuer beschädigt

Ursache unklar

+ © Günther Richter Bei dem Feuer wurden mehrere Fahrzeuge teils schwer beschädigt. © Günther Richter

Delmenhorst - Mehrere Fahrzeuge sind am Sonntagmorgen in Delmenhorst teilweise ausgebrannt. Das Feuer brach gegen 2.45 Uhr auf einem Firmengelände aus, teilt die Polizei am Sonntagvormittag mit.