Polizei steht vor Rätsel: Pferd über Nacht die Mähne abgeschnitten und auf anderer Weide gefunden

Von: Marcel Prigge

Unbekannte haben einem Pferd die Mähne abgeschnitten. Die Besitzerin fand es dann auf einer anderen Weide. Was ist Dienstagnacht in Rinteln passiert?

Rinteln – Warum? Diese Frage stellen sich zurzeit Polizeibeamte sowie die Besitzer eines Pferdes in Rinteln in Niedersachsen. Denn in der Nacht auf Dienstag, 22. August 2023, haben bislang Unbekannte die Mähne des Tieres abgeschnitten. Die Polizei ermittelt und prüft, ob es sich dabei auch um einen Akt der Tierquälerei handeln könnte. Denn ohne die Mähne ist das Tier nicht ausreichend geschützt.

Wie die Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mitteilte, ist das Pferd bei der Aktion der unbekannten Täter nicht verletzt worden. Das Tier stand über Nacht auf einer Weide an einer Landstraße im Ortsteil Hohenrode und wurde von der 34-jährigen Besitzerin am Dienstagmorgen auf einer anderen Weide aufgefunden, heißt es von den Beamten. Warum es dort stand und wie das Pferd dort hingekommen ist, ist ebenso unklar, wie die Gründe für das Abschneiden der Mähne.

Pferdemähne.jpg © Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Zwar wird die Tat bei der Polizei als Sachbeschädigung geführt, geprüft wird aber, ob es sich um Tierquälerei handeln könnte. Denn ohne Mähne sind Pferde nicht ausreichend gegen Insekten wie Bremsen oder Mücken geschützt.

Immer wieder Übergriffe auf Pferde: Verletzte und getötete Tiere geben Rätsel auf

Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Ungewöhnliches in der Nacht auf Dienstag in Rinteln-Hohenrode gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751/9646-0 zu melden.

Immer wieder gibt es Übergriffe auf Pferde in Niedersachsen. Zuletzt in Winsen und Seevetal. Ein Tierquäler konnte gleich mehrere Pferde verletzt oder getötet haben. Auch in diesem Fällen ermittelt die Polizei.