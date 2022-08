Per Haftbefehl Gesuchter wird besoffen im Taxi festgenommen

Von: Johannes Nuß

Bundespolizisten haben in Bunde einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Er war besoffen in einem Taxi eingeschlafen.

Bunde – Kurioser Einsatz für die Beamten der Bundespolizei aus Bad Bentheim in Niedersachsen: Sie konnten am Sonntagmorgen, 7. August 2022, einen per Haftbefehl gesuchten 36-Jährigen in einem Taxi in Bunde (Landkreis Leer) festnehmen. Zuvor hatte der Taxifahrer vergeblich versucht, den stark alkoholisierten Mann auf der Rückbank des Fahrzeugs zu wecken.

Per Haftbefehl Gesuchter wird alkoholisiert im Taxi in Bunde festgenommen

Weil der Mann auf die Aufweckversuche des Fahrers nicht reagierte, steuerte dieser mit dem Taxi kurzerhand die Dienststelle des Bundespolizeireviers in Bunde an. Dort bat er die Beamten um Hilfe.

Nach der Überprüfung der Personalien des betrunken Fahrgastes im Taxi, stellten Beamte der Bundespolizei fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. (Symbolbild) © Bundespolizei Bad Bentheim

Nachdem der alkoholisierte Mann geweckt werden konnte, stellten die Beamten bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem fest, dass der 36-Jährige von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann sei im Januar 2022 wegen Diebstahl verurteilt worden, heißt es im Polizeibericht. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Geldstrafe von 900 Euro zu bezahlen oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen abzusitzen.

Da er den haft-befreienden Betrag begleichen konnte, blieb ihm ein Gefängnisaufenthalt erspart. Darüber hinaus interessierte sich die Justiz in zwei Fällen für den derzeitigen Aufenthaltsort des Mannes. Sie hatte den 36-Jährigen zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

