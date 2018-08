Reizgas in der Fußgängerzone - Zwei Kinder verletzt

Peine - Ein unbekannter Täter hat in der Fußgängerzone in Peine offensichtlich Reizgas versprüht und mindestens zwei Kinder verletzt.

Die sieben und elf Jahre alten Kinder erlitten brennende Augen und mussten in einem Rettungswagen behandelt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten suchen nun mögliche weitere Opfer oder Zeugen, die Angaben zum Tatverlauf am Sonntagvormittag machen können. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung.

