Panzer kollidieren: Mindestens neun Bundeswehr-Soldaten verletzt

Von: Fabian Raddatz

Auf einem Übungsplatz der Bundeswehr in Sachsen-Anhalt sind zwei Puma-Panzer miteinander kollidiert. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Schwerer Unfall auf dem Übungsplatz der Bundeswehr Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Als zwei Panzer kollidieren, werden mindestens neun Soldaten verletzt.

Munster – Auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr Gardelegen in Sachsen-Anhalt ist es am Mittwoch zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurden mindestens neun Menschen verletzt. Das geht aus einem Spiegel-Bericht hervor. Demnach waren zwei Puma-Panzer zusammengestoßen.

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Ein Bundeswehr-Soldat wurde bei dem Unfall schwer am Rücken verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Soldaten erlitten Armbrüche.

Schwerer Panzer-Unfall in Sachsen-Anhalt: Boris Pistorius „schwer betroffen“

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sprach von einem schrecklichen Unfall, der ihn „schwer betroffen“ mache, zitiert ihn der Spiegel. Er wünschte den verletzten Kameraden eine schnelle Genesung und kündigte eine Untersuchung des Unfalls an. In seinem Statement sprach Pistorius sogar von elf Verletzten.

Transparenz-Hinweis: In einer früheren Version des Artikels hieß es, der Unfall habe sich auf dem Truppenübungsplatz in Munster (Niedersachsen) ereignet. Tatsächlich stießen die Panzer auf dem Übungsplatz Gardelegen in Sachsen-Anhalt zusammen. Zudem wurde nur ein Soldat schwer verletzt. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.