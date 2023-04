Niedersächsische Ermittler schnappen Onlinebetrüger – Verdächtige sorgten für Millionenschaden

Von: Andree Wächter

Unter Führung der Polizei Niedersachsen konnten fünf Haupttäter festgenommen werden. Ihnen wird Geldwäsche und Online-Anlagebetrug vorgeworfen.

Braunschweig – Nach jahrelangen Ermittlungen zu millionenschwerem Online-Anlagebetrug ist ein Fahnderteam unter niedersächsischer Leitung erneut in vier Staaten gegen Verdächtige vorgegangen. Fünf Haupt-Beschuldigte seien dabei festgenommen worden, teilte die Braunschweiger Polizei mit. Zugriffe seien in Rumänien und Bulgarien erfolgt, sagte Mario Krause vom Fachkommissariat Cybercrime der Polizei Braunschweig. Es geht neben dem Online-Anlagebetrug auch um Geldwäsche.

Onlinebetrüger von niedersächsischen Ermittlern gefasst – fünf Verdächtige sorgen für Millionenschaden

Bei einem zweiten sogenannten Action-Day seien Cybercrime-Experten aus Niedersachsen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Göttingen in Zusammenarbeit mit Eurojust und Europol bereits am 22. März ausgerückt. In vier Staaten gingen Ermittler nach den Polizeiangaben gegen Verdächtige vor. Der Schlag gegen die organisieret Cyber-Kriminalität ist wohl ein Wirkungstreffer: Mit dem Einsatz sei der Tätergruppe die Führungsriege genommen worden.

Wir sind zuversichtlich, dass wir die Verdächtigen auch anklagen können.

Konkret wurde zwei Israelis, zwei Rumänen und ein Bulgare im Alter von 29 bis 51 Jahre festgenommen.

„Erfolg war kein Zufall“: Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens unterstreicht Polizei-Kompetenzen

Auf einer Pressekonferenz sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD): „Der Erfolg war kein Zufall. In den vergangenen Jahren wurde die Polizei entsprechend ausgestattet.“ Neben der technischen Ausrüstung waren auch die IT-Experten damit gemeint. Sie unterstützen die Beamten auf der technischen Ebene. Die niedersächsische Innenministerin unterstrich, dass solche Kompetenzen deutliches Vertrauen hervorriefen:

Die Polizei Niedersachsen ist in der Lage, Cybercrime aufzudecken und über Ländergrenzen hinweg Täter festzunehmen.

„Konzern-ähnliche Strukturen“: Mit Fachgebieten zu professionellem Onlinebetrug mit Millionenschaden

Die Täter hatten für die Betrugsmasche „Konzern-ähnliche Strukturen aufgebaut“, so Manuel Recha. Meint: Die einzelnen Fach-Gebiete wurden aufgeteilt und von Experten geleitet. Gelockt wurden die Personen von gefakten Werbeanzeigen. Inhaltlich verriet meist ein Promi seine Anlagestrategie.

Manuel Recha (M), Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Göttingen, spricht auf einer Pressekonferenz zum Verfahren gegen internationale Anlagebetrüger. Daneben sitzen Oliver Grotha (l), Leiter Zentrale Kriminalinspektion, und Daniela Behrens (SPD, r), Innenministerin Niedersachsen. © Michael Matthey/dpa

Mit einem Klick landeten die Anlagewilligen dann auf einer gefakten Webseite. Der weitere Kontakt erfolgte über acht Callcenter. Die Callcenter-Mitarbeiter versuchten über weitere Anrufe weitere Zahlungen zu akquirieren. Das eingezahlte Geld landete dann auf Konten, von den es aus mehrfach transferiert wurde.

Keine klassische Banden-Hierarchie: Teilbereiche mit unabhängig agierenden Verantwortlichen

Im Gegensatz zu klassischen Banden gab es, so Recha, durch die differenzierte Organisation keinen ausdrücklichen Kopf der Operation. Vielmehr hatte jeder Teilbereich der Betrugsmasche einen Verantwortlichen. Das ging so weit, dass sich verschiedene Täter der gleichen Masche gar nicht zwingend kennen mussten.

Erkenntnisse aus dem ersten Zugriff halfen bei aktuellem Fall Zum Hintergrund: Bei einem ersten Ermittlerschlag gegen die international agierenden Online-Anlagebetrüger waren im Oktober 2021 mehr als 100 Kräfte in Bulgarien, den Niederlanden, der Ukraine und auf Zypern im Einsatz. Damals sollte ein vorläufig in Zypern festgenommener mutmaßlicher Täter schnellstmöglich nach Deutschland ausgeliefert werden. Bei dem sogenannten Action Day waren zahlreiche Computer, Laptops, Handys und weitere Speichermedien sowie Daten und Unterlagen sichergestellt worden. In den Folgemonaten konnten die Täterstrukturen sowie die einzelnen Taten weiter aufgeklärt werden, hieß es nun zu dem erneuten Schlag.

Massen-Betrug im Internet: Hochgenommene Gruppe schädigte 33.000 Menschen – 89 Millionen Euro futsch!

Nach dem ersten Einsatz erklärten die Ermittler, dass die Betrüger über verschiedene Internetplattformen vermeintliche Geschäfte mit Finanztransaktionen angeboten haben sollen. Den Opfern werde dabei ein schneller und hoher Gewinn vorgegaukelt, um sie zu weiteren Zahlungen zu bewegen. Bei Auszahlungswünschen passiere aber nichts, das Geld sei längst auf verschiedene ausländische Konten weltweit überwiesen.

Aktuell sprechen die Ermittler von mehr als 33.000 Geschädigten mit einem Schaden mehr als 89 Millionen Euro. Für Deutschland gehen die Fahnder von mehr als 5500 Betroffenen und einem Schaden von mehr als 22 Millionen Euro aus. Einer der Fälle, die die Ermittlungen auslösten, spielte der Polizei zufolge in Braunschweig. Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, hat die Polizei die Webseite polizei-praeventions.de online gestellt. (Mit Material der dpa)