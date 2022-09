„Aktenzeichen XY“: Hinweise zum vermissten Backpacker Oliver Heise aus Diepholz

Von: Johannes Nuß

Der Backpacker Oliver Heise aus Niedersachsen wird in Spanien vermisst. © Screenshot / instagram.com/lukasheise

Nach dem zwei Fälle aus Bremen und Niedersachsen bei Aktenzeichen XY vorgestellt wurden, haben die Ermittler neue Hinweise zu den Fällen erhalten.

Bremen/Diepholz – Ein vermisster Backpacker aus dem Landkreis Diepholz in Niedersachsen und ein Raubüberfall auf ein McDonald‘s-Restaurant in Bremen waren Themen in der Sendung „Aktenzeichen XY“ am gestrigen Mittwoch. Bei der Polizei sind Hinweise zu beiden Fällen eingegangen, die nun überprüft werden.

Nach „Aktenzeichen XY“-Sendung: Hinweise zum vermissten Backpacker Oliver Heise aus Diepholz

Im Fall des vermissten Backpackers Oliver Heise aus dem Landkreis Diepholz hat die Polizei 13 Hinweise erhalten, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Ein wirklich konkreter Hinweis zum Aufenthaltsort des 23-Jährigen sei bisher nicht dabei gewesen. Der überwiegende Teil der eingegangenen Hinweise stamme von Touristen aus Deutschland, die nach ihrem Urlaub auf Teneriffa und Gran Canaria wieder in der Heimat sind.

Der 23-Jährige war für einen Backpacking-Urlaub auf die spanische Insel Gran Canaria gereist. Am 4. August brach der Kontakt zu ihm ab. Seine Mutter meldete ihn wenige Tage später als vermisst. Eine Auswertung der Telefondaten hatte ergeben, dass sich der junge Mann zuletzt an der Ostküste der Nachbarinsel Teneriffa aufgehalten haben könnte. Nicht nur spanische Einsatzkräfte, sondern auch Ermittler in Deutschland suchen fieberhaft nach dem Backpacker, der auf der Kanarischen Insel verschwunden ist.

Am 3. August 2022 war Oliver Heise zu seiner Reise nach Gran Canaria aufgebrochen. Nach Angaben in einer Pressemitteilung der Polizei Nienburg/Schaumburg hatte Oliver Heise sein Reiseziel sicher erreicht. Doch bereits einen Tag später sei der Kontakt zu dem 23-jährigen Backpacker abgebrochen. Nicht mal die üblichen Reise-Updates oder Fotos seiner Trips postete er mehr in den sozialen Netzwerken. Nach tagelanger Funkstille meldet die in Leese in Deutschland wohnhafte Mutter ihren Sohn bei der Polizei Stolzenau als vermisst. Auch den geplanten Rückflug nach Deutschland hatte der junge Backpacker verpasst. Die Familie wartete vergeblich am Flughafen.

Nach „Aktenzeichen XY“-Sendung: Hinweise zum Überfall auf McDonald‘s-Restaurant in Bremen-Hemelingen

Zum zweiten Fall in der Sendung, einem Raubüberfall auf ein McDonald‘s-Restaurant in Bremen-Hemelingen, hat die Polizei bislang acht Hinweise erhalten. Eine heiße Spur sei aber nicht dabei, es gebe keine konkreten Hinweise auf die Täter, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte.

Der Raubüberfall hatte sich in der Nacht zum 4. Oktober 2021 gegen 00:45 Uhr ereignet. Drei maskierte Männer waren in das McDonald‘s-Restaurant eingedrungen, sie waren mit einer Schusswaffe, einem Beil und Pfefferspray bewaffnet. Einen 41 Jahre alten Schichtleiter schlugen sie nieder, seinen 24 Jahre alten Kollegen bedrohten sie mit der Schusswaffe und forderten Bargeld. Mit der Beute flüchtete das Trio. Der 41 Jahre alte Mann erlitt bei der Attacke Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei leitete damals sofort eine Fahndung nach dem Trio ein, die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Männer wurden als etwa 20 bis 30 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und mit dunklem Teint beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trugen die drei Täter dunkle Kapuzenkleidung und Mundnasenschutzmasken. Zwei Männer hatten zudem an ihren Hosen weiße Applikation, hieß es damals in der Pressemitteilung der Polizei.