Nach Niels H.: Mitarbeiter machen sich für Klinikum Oldenburg stark

Offener Brief veröffentlicht

+ © dpa Die Mitarbeiter des Klinikums Oldenburg haben einen offenen Brief veröffentlicht. © dpa

Oldenburg - Das in die Schlagzeilen geratene Klinikum Oldenburg erhält Unterstützung von seinen Mitarbeitern. In einem offenen Brief wehren diese sich gegen das Bild, das durch Medienberichte über die Mordserie des Ex-Pflegers Niels H., Personalquerelen und mögliche Behandlungsfehler entstanden sei.