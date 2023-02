Nur 33 Grad Körpertemperatur: Passanten retten Obdachlosen in Niedersachsen vorm Erfrieren

Von: Fabian Raddatz

Er hatte nur noch 33 Grad Körpertemperatur: In Alfeld haben Passanten einen Obdachlosen vor dem Kälte-Tod gerettet. Die Polizei dankte den Helfern.

Alfeld – Sie schauten nicht nur hin, sie handelten auch: Zwei Passanten haben in Alfeld (Landkreis Hildesheim) in Niedersachsen einen Obdachlosen vor dem Erfrieren gerettet. Das berichtet der Nachrichtensender RTL unter Berufung auf die Polizei. Demnach seien die Beamten „dankbar“ für die Zivilcourage.

Unabhängig voneinander hatten die zwei Passanten am Mittwochabend, 8. Februar 2023, beim Vorbeifahren eine zusammengesunkene Person in der Straße Ziegelmasch in Alfeld bemerkt. Sie alarmierten die Polizei. Die rückte aus und stellte beim Eintreffen fest, dass die Körpertemperatur des 58-jährigen Mannes bereits auf 33 Grad herabgesunken war.

Schon ab 35 Grad spricht man von einer Unterkühlung, die gefährlich sein kann.

Passanten retten Obdachlosen in Niedersachsen vor dem Erfrieren: „Inzwischen geht es ihm besser“

„Der Betroffene kam zunächst auf die Intensivstation im Krankenhaus. Inzwischen geht es ihm aber besser“, zitiert RTL einen Sprecher der Polizei. Im Zweifel sollte man sich genau wie die beiden Passanten verhalten, so die Polizei. Wer sich nicht sicher ist, ob tatsächlich ein medizinischer Notfall vorliege, der könne immer gerne bei der Polizei anrufen.

Auch sollten sich Obdachlose bei solchen niedrigen Temperaturen unbedingt in entsprechende Notunterkünfte begeben.