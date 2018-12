Obdachlosenunterkunft in Flammen - Bewohner festgenommen

Nottensdorf - Ein Feuer in einer niedersächsischen Obdachlosenunterkunft hat einen Schaden von etwa 150.000 Euro angerichtet. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Wie die Polizei weiter mitteilte, schlugen am Samstagmittag bereits Flammen aus dem Dachgeschoss des Hauses in Nottensdorf, als die Feuerwehr eintraf. Die Bewohner - drei Männer - konnten am Samstagmittag ins Freie flüchten. Sie blieben unverletzt.

Ein 18 Jahre alter Bewohner wurde kurz darauf festgenommen. Der junge Mann könnte den Brand verursacht haben, das geht aus Zeugenaussagen hervor, teilte die Polizei mit.

Tatortermittler der Polizei nahmen zusätzlich die ersten Ermittlungen zur genauen Brandursache vor Ort auf, exakte Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden.



dpa/kom

