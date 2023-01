Leiche auf Norderney entdeckt: Polizei nennt weitere Details

Von: Johannes Nuß

Am Strand der Ostfriesischen Insel Norderney ist am Mittwoch eine männliche Leiche gefunden worden. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Grausiger Fund auf der Ostfriesischen Insel Norderney: Am Strand wurde am Mittwoch, 4. Januar 2023, eine männliche Leiche entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Update von Mittwoch, 4. Januar 2023, 14:51 Uhr: Norderney – Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Strand der Nordseeinsel Norderney, geht die Polizei davon aus, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf die Polizei.

Leiche auf Norderney entdeckt: Polizei nennt weitere Details

Die Beamten nahmen aber Ermittlungen auf, um die Umstände des Todes zu klären. Ob der Leichnam obduziert werden soll, blieb am Mittwoch unklar.

Ein Passant hatte am Mittwochmorgen auf einem Strandabschnitt im Nordwesten der Ostfriesischen Insel den Mann leblos gefunden und einen Notruf abgesetzt, wie die Polizei in Aurich mitteilte. Ein alarmierter Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass es sich bei dem Toten um einen 37 Jahre alten Insulaner handelt. (dpa/jon)

Grausiger Fund auf Norderney: Leiche am Strand entdeckt

Erstmeldung von Mittwoch, 4. Januar 2023, 13:09 Uhr: Norderney – Ostriesen Krimi in Niedersachsen am Strand von Norderney: Wie die Norderneyer Zeitung am Mittwochmittag, 4. Januar 2023, unter Berufung auf die Polizei berichtet, ist am Strand der Ostfriesischen Insel eine männliche Leiche entdeckt worden. Der Leichnam sei am Strand im Nordwesten der Insel gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Aurich.

Ermittlungen seien aufgenommen worden, um die Person „zeitnah zu identifizieren“. Die Leiche wurde geborgen. Weitere Angaben machte die Polizeisprecherin zunächst nicht. Laut dem Bericht der Norderneyer Zeitung soll die Leiche in Höhe der Milchbar gefunden worden sein.

