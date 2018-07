Die Ernte fällt zur Hälfte aus - und auch Futter wird knapp

Hannover - Landvolk und Landwirtschaftskammer schlagen Alarm: Die wegen der Trockenheit schlechte Ernte führt bei einigen Betrieben zu finanziellen Engpässen.

„Auf Betrieben mit bereits angespannter Liquidität, also mit wirtschaftlichen Betrieben, können die Folgen der Trockenheit ein existenzbedrohendes Ausmaß annehmen“, sagte ein Kammersprecher am Mittwoch. Betroffen sei eine Reihe von Betrieben - allerdings könne von einer flächendeckenden und landesweiten existenzbedrohenden Lage noch keine Rede sein. Die Situation sei innerhalb einer Region und von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich.

Landvolk-Chef Albert Schulte to Brinke wies darauf hin, dass bei vielen Bauern nach zwei schlechten Vorjahren trotz steigender Erzeugerpreise die finanziellen Reserven erschöpft seien. Auch die Viehhalter hätten Probleme, denn auf den Wiesen wachse das Gras nicht nach und auch der Silomais leide unter dem trockenen Wetter.

Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) solle nun alle Weichen so stellen, dass die Betriebe so früh wie möglich ihre Agrarprämien bekommen. „Damit werden die Betriebsleiter zumindest in die Lage versetzt, ihren finanziellen Verpflichtungen wie unter anderem Pachtzahlungen sowie Finanzierung von Saatgut oder Futter nachzukommen“, sagte Schulte to Brinke.

Mancherorts ist die Ernte halbiert

Beim Getreide fällt die Ernte laut Kammer zum Teil dramatisch gering aus. Auf Flächen ohne Beregnung und mit sandigen Böden wurden demzufolge nur 50 Prozent der normalen Ernte oder sogar weniger eingefahren. Allerdings stiegen auch die Getreidepreise um 11 bis 20 Prozent im Vorjahresvergleich an, das gleiche etwa 30 Prozent des Minderertrags aus.

Bei Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln wagen die Experten noch keine verlässlichen Aussagen, rechnen aber auch hier mit teils massiven Einbußen. Auch in den Milchviehregionen war nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer die Futterernte unterdurchschnittlich.

+ Auch beim Futter für die Tiere könnte es knapp werden. © dpa

„Sehr bedrohlich ist die Situation östlich von Nienburg bis Braunschweig“, sagte Kammer-Sprecher Walter Hollweg. Insgesamt werde vielen Milchviehbetrieben das Futter knapp. Die Grasernte sei knapp gewesen und auch der für Silage verwendete Mais zeige Trockenschäden.

Dadurch dürften die Fütterungen kostspieliger werden. Viele Alternativen zu Mais- und Grassilage seien bereits ausverkauft. Ein Ausweg könne eine Allianz mit Getreidebauern sein, die nach der Ernte als Zwischenfrucht Futterpflanzen anbauen. Letzter Weg für einige Milchbauern wäre aber, dass sie ihren Tierbestand verringern.

Auch Schweine- und Hähnchenhalter werden aus Expertensicht die Folgen der schlechten Ernte spüren, denn die steigenden Getreidepreise wird auch deren Tierfutter teurer werden lassen, sagte Hollweg.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de