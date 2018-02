Niedersachsens Kernkraftwerke nach Tippfehler im Flugzeug alarmiert

„Renegade“-Fall

Hannover - Die drei Atomkraftwerke in Niedersachsen sind nach einem Tippfehler in einer Lufthansa-Maschine am Montag alarmiert worden. Nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen wurden in Lingen 150 Mitarbeiter und in Grohnde 300 Angestellte aufgefordert, das Gelände zu verlassen.