Regen, Sturm und Tornados in Niedersachsen bald passé – Wetter-Experte verkündet: „Eine Woche Dauersommer!“

Von: Lia Stoike

Obwohl der meteorologische Herbst kürzlich begonnen hat, wird es bald warm und sonnig in Niedersachsen. Nach Regen-Wetter, Gewittern und Tornados kommt eine Woche Dauersommer.

Niedersachsen – Es ist eine Nachricht, die den Menschen in Niedersachsen ihren Start in das Wochenende verschönern dürfte: „Eine Woche Dauersommer! Der Spätsommer kommt und bleibt.“ So titel Wetter-Experte Dominik Jung in einer Pressemitteilung. Zwar ist es am heutigen Freitag, 1. September 2023, noch recht nass und wolkig, auch in Niedersachsen.

Nach Regen-Wetter und Tornados gibt es gute Nachrichten für Niedersachsen: „Eine Woche Dauersommer!“

Doch schon am Wochenende könnte der beginnende Spätsommer die Menschen in Niedersachsen zu Sehenswürdigkeiten oder Ausflugszielen, zum Beispiel auf die Ostfriesischen Inseln locken. Hier gab es erst kürzlich eine Trichter-Wolke, bei der es sich um eine Wasserhose, also einen Tornado handeln könnte. Aber auch diverse Gewitter und Schauer machten die letzten Sommertage sehr ungemütlich für Niedersachsen.

„Heute startet der meteorologische Herbst. Und pünktlich zum Start in den Herbst setzt sich ab morgen wieder der Sommer oder sagen wir Spätsommer voll durch“, so der Wetter-Experte. Das schöne Wetter ist allerdings keine Eintagsfliege. Die gesamte kommende Woche erwartet Niedersachsen sommerlichen Temperaturen. Das berichtet auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) im 10-Tagestrend.

Eine Woche Dauersommer in Niedersachsen: So ist der Wetter-Trend für die kommenden Tage

„Spätsommerlich warm mit Höchstwerten um 24 Grad in Ostfriesland, in Hannover und Göttingen um 27 Grad“, heißt es in der DWD-Vorhersage für den kommenden Montag, 4. September 2023. Zeitweise weht ein mäßiger Südwestwind. Gründe hierfür seien ein Tief, das von Dänemark nordostwärts abzieht sowie Ausläufer eines Tiefs bei Irland, die über die Mitte Deutschlands ostwärts schwenken. Dadurch kann sich am Wochenende der Einfluss eines Hochdrucks in Niedersachsen durchsetzen und ruhiges Wetter mitbringen.

Noch einmal den letzten Nektar sammeln: Das Wetter in Niedersachsen soll trotz meteorologischem Herbstanfang noch einmal schön werden. Experten sagen „eine Woche Dauersommer“ voraus. © Marcel Prigge

So zeigen sich sowohl der heutige Freitag, 1. September 2023, als auch der morgige Samstag, 2. September 2023, zwar noch gebietsweise Schauer und Gewitter von der Nordseeküste bis zum Harz, die Temperaturen erreichen aber schon morgen 23 Grad Celsius, bei schwachem Wind.