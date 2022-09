Niedersachsen-Wahl 2022: Wo kann ich heute das TV-Duell sehen

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Vor der Landtagswahl in Niedersachsen stellen sich die Spitzenkandidaten den Fragen der Journalisten im TV-Duell. Welcher Sender die Debatte überträgt.

Hannover – Der Oktober 2022 bringt eine Vielzahl an Veränderungen mit sich: neue Corona-Regeln treten in Kraft, der Mindestlohn steigt – und dann steht da noch die Landtagswahl in Niedersachsen an. Ob der 9. Oktober zumindest politisch einen goldenen Herbst einleitet, bleibt aktuell noch offen. Zwölf Tage zuvor, bereits am heutigen Dienstag, dem 27. September 2022, können sich Wähler jedoch schon mal ein Bild über die Spitzenkandidaten machen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) trifft auf Konkurrent Bernd Althusmann (CDU). Welcher Sender das TV-Duell zeigt.

Bundesland: Niedersachsen Fläche: 47.614 km² Hauptstadt: Hannover Bevölkerung: 7,982 Millionen

Vor Landtagswahl in Niedersachsen: Spitzenkandidaten treffen im TV-Duell aufeinander

Erst kommt es zum Duell, dann zum Triell. Genügend kontroverse Themen, um gleich zwei TV-Sendungen füllen zu können, gibt es aktuell alle Male. Die Gesprächsthemen liegen auf der Straße. Ob es nun die großen Themen sind, wie das Abschalten von Kernkraftwerken oder eher regionale Belange betrifft, wie etwa den aktuellen Personalmangel an Niedersachsens Schulen – die Spitzenkandidaten stellen sich den Fragen von Chefredakteur Andreas Cichowicz und NDR-Moderatorin Christina von Saß.

Wo kann ich das TV-Duell zur Niedersachsen-Wahl 2022 sehen? NDR Fernsehen zeigt das Aufeinandertreffen zwischen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) live im TV. Parallel können Interessierte das Programm im Radio bei NDR Info verfolgen.

Welche Position nimmt Niedersachsens SPD und CDU in den umstrittenen Debatten rund um die Energiekrise ein? Die Live-Sendung „NDR Info Wahl: Das Duell“ könnte Aufschluss geben. In einem Zeitfenster von rund 75 Minuten treffen die beiden Spitzenkandidaten im verbalen Schlagabtausch aufeinander. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt zeigt das Duell ab 21 Uhr im Fernsehen. Parallel kann das Geschehen auch als Audio-Ausgabe im Radio verfolgt werden. Radiosender NDR Info berichtet ausführlich über das Duell im Vorfeld zur Landtagswahl.

Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) tritt im TV-Duell gegen Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an. © Julian Stratenschulte/dpa

Landtagswahl Niedersachsen: Sender zeigt vor dem Duell das Triell

Für noch unentschlossene Wähler aus Niedersachsen lohnt es sich bereits ab 18 Uhr den Fernseher anzuschalten. Vor dem Duell der Spitzenkandidaten treten Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/ Die Grünen), Stefan Birkner (FDP) und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) zu einem Triell an. Wie der NDR berichtet, übernehmen die Journalisten Susanne Stichler und Jan Starkebaum die Moderation der Live-Sendung, die im regionalen Fernsehen des NDR ausgestrahlt wird. Sowohl für das Triell als auch das Duell soll eine Option zur Verfügung stehen, die ermöglicht, das Programm in Gebärdensprache zu verfolgen.

Sendezeiten zum TV-Duell für Niedersachsen-Wahl 2022: „NDR Info Wahl: Das Duell“: Der NDR überträgt das TV-Duell zwischen Stephan Weil (SPD) und Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) ab 21 Uhr. „NDR Info Wahl: Das Triell“: Im Vorfeld des TV-Duells treffen Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/ Die Grünen), Stefan Birkner (FDP) und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) aufeinander. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt berichtet ab 18 Uhr.