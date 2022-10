„Nicht sehr dynamisch“: Althusmann feuert vor Niedersachsen-Wahl gegen Weil

Rund eine Woche vor der Niedersachsen-Wahl 2022 wird der Wahlkampf hitzig. CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann vermisst beim Amtsinhaber die Entschlossenheit.

Hannover – Acht Tage vor der Niedersachsen-Wahl 2022 ist der Herausforderer ganz offenbar in bester Wahlkampf-Laune: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann kritisiert in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel seinen Kontrahenten bei den kommenden Wahlen, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), und attestiert ihm mangelnde Entschlossenheit. Wenn er hingegen gewählt würde, wolle er „Schwung reinbringen“, verspricht der 55-Jährige. Für Althusmann gehe es bei der Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag, 9. Oktober 2022, aber nicht nur um die zukünftige Landespolitik, sondern auch um eine klare Abstimmung über das „Ampel-Chaos“ in Berlin.

Niedersachsen-Wahl 2022: „Macher“ Althusmann gegen „zögerlichen“ Weil?

„Machen statt Stuhlkreise bilden, gestalten statt zögerlich verwalten“: Da liegen, zumindest für Bernd Althusmann „die größten Unterschiede“ zwischen ihm als Herausforderer und Amtsinhaber Stephan Weil. Genug Gelegenheit, seinen Regierungskollegen aus der niedersächsischen GroKo zu beobachten, hatte der Wirtschaftsminister in den letzten Jahren definitiv. Sein Fazit fällt jetzt im Spiegel-Interview verheerend aus:

Stephan Weil fehlt aus meiner Beobachtung heraus Entschlossenheit und Gestaltungsanspruch. Er wirkt nicht mehr sehr dynamisch.

Rund eine Woche vor der landesweiten Abstimmung an der Wahlurne – oder per Briefwahl – scheint es jetzt also vorbei zu sein mit den Nettigkeiten zwischen den Regierungspartnern. Schon im exklusiven Interview mit der Kreiszeitung liebäugelte der Herausforderer eher mit einem Bündnis mit den Grünen. Wobei sich Bernd Althusmann auch eine Neuauflage der Großen Koalition durchaus vorstellen kann – natürlich unter Führung der CDU. Denn Ministerpräsident Weil und seine SPD stünden nur für ein lahmes „Weiter so“. Und das solle es weder im Landtag in Hannover noch auf Bundesebene geben, findet der 55-Jährige.

Niedersachsen-Wahl 2022: Ampel-Chaos in Berlin sorgt für Wohlstandsverlust durch Energiekrise

Denn auch wenn der CDU-Spitzenkandidat gerne vor der Niedersachsen-Wahl 2022 über landespolitische Themen wie Bildung, Pflege und Wohnraum sprechen würde – das Thema, „das in Niedersachsen die meisten Menschen umtreibt“ sei aktuell nun mal die Energieversorgungssicherheit. Und da gebe es „Ampel-Chaos in Berlin“, das mit massivem Wohlstandsverlust auch in Niedersachsen einhergehen würde, weil die Bundesregierung keine Antworten auf die Probleme der Krise finden würde.

„Diese Themen überlagern leider alle landespolitischen Themen“, unterstreicht Althusmann gegenüber dem Spiegel seinen Fokus auf die Bundespolitik. Doch im Wahlkampf hängt alles zusammen, und deshalb erklärt der 55-Jährige die Niedersachsen-Wahl nicht einfach so zur Abstimmung über die Geschehnisse in Berlin, sondern nennt konkrete Auswirkungen eines CDU-Wahlsieges.

Eine Stimme für Amtsinhaber Weil – der „im Gleichklang mit der irrlichternden SPD auf Bundesebene“ wanke – würde auch bedeuten, dass Niedersachsen erneut eine SPD-Vertretung in den Bundesrat nach Berlin entsendet, so Althusmann. Die „Chaos-Ampel“ würde dementsprechend „über den Bundesrat gar gestärkt.“ Aktuelle Umfragewerte sprechen allerdings noch nicht dafür, dass die CDU nach der Wahl am 9. Oktober die Führungsposition in Niedersachsen einnimmt.