Niedersachsen-Wahl 2022: Weil sieht drohende Blockade bei Großer Koalition

Teilen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht kaum Hoffnung für eine Fortsetzung der Großen Koalition. Er wünscht sich nach der Niedersachsen-Wahl 2022 einen neuen Partner.

Braunschweig – Aus Sicht von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) würde die Fortsetzung der Großen Koalition nach der Wahl in Niedersachsen zu einer Blockade führen. „Wenn ich das einmal weiter rechne auf die nächsten Jahre, dann fürchte ich, wir würden viel zu oft in einer Situation landen, wo wir uns gegenseitig blockieren“, sagte Weil am Freitagabend, 7. Oktober 2022, im Endspurt der Niedersachsen-Wahl 2022 in Braunschweig. Stillstand könne Niedersachsen nun wirklich nicht gebrauchen.

Niedersachsen-Wahl 2022: Laut Stephan Weil ist Zahl der Kontroversen mit der CDU vor der Landtagswahl gewachsen

Seine Vorliebe für eine Zusammenarbeit mit den Grünen nach der Landtagswahl in Niedersachsen hatte der Regierungschef schon weit vor der Niedersachsen-Wahl am Sonntag betont. Er habe von 2013 bis 2017 eine rot-grüne Koalition angeführt und dabei gute Erfahrungen gemacht, sagte SPD-Spitzenkandidat Weil im Hinblick auf die Wahl in Niedersachsen. Mit Blick auf den aktuellen Koalitionspartner CDU sagte er, dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten doch spürbar zurückgegangen und umgekehrt die Zahl der Kontroversen spürbar gewachsen sei.

Stephan Weil (SPD), Spitzenkandidat seiner Partei für die anstehende Landtagswahl in Niedersachsen und Ministerpräsident von Niedersachsen, unterstreicht bei einer Wahlkampfveranstaltung in Braunschweig, dass die Differenzen mit der CDU zu groß für eine Große Koalition geworden sein könnten. © Moritz Frankenberg/dpa

Niedersachsen habe mit der Großen Koalition die Pandemie ganz gut bewältigt. „Jetzt stehen wir aber vielleicht vor einer noch anstrengenderen Phase“, sagte Weil. Es werde darauf ankommen, dass der Staat handlungsfähig bleibe, dass ganz viele Bürgerinnen und Bürger mitzögen und Unruhestiftern keine Chance ließen. „Das Energiethema ist einfach absolut im Vordergrund und wir müssen die Krise gut bewältigen, um andere Themen nach vorne entwickeln zu können“, sagte Weil. im Endspurt der Niedersachsen-Wahl 2022. Das Thema gehe den Bürgern mit Abstand am meisten unter die Haut.

Landtagswahl: Beliebte Grüne werden zum begehrten Koalitionspartner nach der Wahl in Niedersachsen 20222

Zuvor hatte auch schon sein Herausforderer und aktueller Regierungspartner Bernd Althusmann (CDU) klargemacht, dass er in der SPD keinen Partner für die Zukunft nach der Wahl in Niedersachsen sieht. Er bezeichnete die Sozialdemokraten als „ambitionslos“ und unterstrich seine Präferenz, nach der Niedersachsen-Wahl am Sonntag, 9. Oktober 2022, gemeinsam mit den Grünen regieren zu wollen.

Das macht die niedersächsischen Grünen um Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg also im Anschluss der Niedersachsen-Wahl zur Königsmacherin. Im Gespräch mit kreiszeitung.de sieht Hamburg deutlich größere Schnittmengen mit der SPD, sie betont aber auch: „Am Ende entscheidet, in welcher Koalition möglichst viel grüne Handschrift deutlich wird.“ (Mit Material der dpa)