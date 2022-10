Niedersachsen-Wahl 2022: Polit-Prominenz zeigt sich im Wahlkampf-Endspurt

Von: Yannick Hanke

Teilen

Am Sonntag, 9. Oktober, steht die Niedersachsen-Wahl 2022 an. Tags zuvor werben Politiker wie Olaf Scholz, Friedrich Merz und Christian Lindner für ihre Partei.

Hannover – Der große Tag rückt entschieden näher. Am Sonntag, 9. Oktober, wird die Niedersachsen-Wahl 2022 veranstaltet. Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will in seinem Amt bleiben, sein größter Konkurrent Bernd Althusmann (CDU) will der Union zu alter Stärke führen.

Bevor die Wahllokale öffnen, geht es im Endspurt noch einmal um den finalen Stimmenfang, der entscheidend für das Ergebnis der Wahl in Niedersachsen sein könnte. Doch welch prominentes Polit-Gesicht lässt sich zuvor in Niedersachsen blicken und rührt nochmal die Werbetrommel für die eigene Partei?

Niedersachsen-Wahl 2022: Kanzler Olaf Scholz unterstützt Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) im Wahlkampf

Im Rahmen der Niedersachsen-Wahl 2022 und all der Spitzenkandidaten ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) definitiv der prominenteste Name auf einer illustren Liste derer, die kurz vom Gang zur Wahlurne noch einmal entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis nehmen wollen. Für Samstag, 8. Oktober, ist ab 15:00 Uhr eine Wahlkampfveranstaltung in Hannover mit dem amtierenden Ministerpräsidenten und SPD-Spitzenkandidaten Stephan Weil vorgesehen. Hier gibt sich Scholz die Ehre.

Vor der Niedersachsen-Wahl 2022 gehen die bekannten Gesichter ihrer Partei auf Stimmenfang. Hierzu zählen auch CDU-Bundeschef Friedrich Merz (links) und Kanzler Olaf Scholz (SPD). © Jan Woitas/Markus Hibbeler/dpa/Christian Ohde/imago/Montage

Die beiden SPD-Urgesteine stehen bei dieser Veranstaltung kurz vor der Wahl in Niedersachsen am Sonntag, 9. Oktober, aber nicht allein auf weiter Flur. Erwartet wird nämlich auch Malu Dreyer, Sozialdemokratin und ihres Zeichens Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Ein Dreigestirn also, das die letzten Wählerstimmen für die SPD mobilisieren will.

Niedersachsen-Wahl 2022: CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann mit Hilfe von Bundeschef Friedrich Merz

Ebenfalls in Hannover wird auch die CDU am Samstag, 8. Oktober, kurz vor der Niedersachsen-Wahl 2022 um Stimmen werben. Spitzenkandidat Bernd Althusmann geht ab 12:30 Uhr auf finalen Stimmenfang. Schon am Freitag, 7. Oktober, wurde der Endspurt vom Wahlkampf eingeleitet. Während Althusmann die Unterstützung von CDU-Bundeschef Friedrich Merz erhielt, konnte sich Weil der Unterstützung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und der Chefin des VW-Konzernbetriebsrats, Daniela Cavallo, sicher sein.

Neben der SPD und der CDU sind natürlich auch die anderen Parteien aktiv, um kurz vor der Niedersachsen-Wahl 2022 letzte Wähler und Wählerinnen für sich zu gewinnen. Finanzminister Christian Lindner unterstützte die FDP am Freitag gleich in drei Städten, in Braunschweig, Celle und Hannover war er präsent. Familienministerin Lisa Pause und Omid Nouripour, Bundesvorsitzender der Grünen, gaben sich ebenfalls in Hannover die Ehre.

Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022: SPD liegt vor CDU – Weil will Koalition mit Grünen

Den Blick auf die Niedersachsen-Wahl 2022 gerichtet haben auch die AfD und die Linke. In Gifhorn warb Leif-Erik Holm, Vize der AfD-Bundestagsfraktion und Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern, um Stimmen. Ein zunächst geplanter Auftritt von Co-Parteichefin Alice Weidel musste krankheitsbedingt abgesagt werden. Die Linken setzen zum Abschluss ihres Wahlkampfes indes auf Partei-Urgestein Gregor Gysi.

In den jüngsten Umfragen zur Niedersachsen-Wahl 2022 lag die SPD um Ministerpräsident Stephan Weil mehrere Prozentpunkte vor der CDU. Bislang regieren beide Parteien zusammen in Niedersachsen. Stephan Weil präferiert als Wunsch-Koalition jedoch ein rot-grünes Bündnis, beide Parteien können auf eine Mehrheit hoffen. Für Weil wäre dies nichts Neues: Bereits in seiner ersten Amtszeit von 2013 bis 2017 regierte der Sozialdemokrat zusammen mit den Grünen.